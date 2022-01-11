የዳያስፖራ ኢንቨስትመንት ፎረም እየተካሄደ ነዉ

ጥር 3 ቀን 2014 (ኢዜአ)የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጥሪ ተቀብለው ወደ አገር ቤት የመጡ የዳያስፖራ አባላት ኢንቨስትመንት ፎረም በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነዉ።
የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሌሊሴ ነሚ ዳያስፖራው በኢትዮጵያ የሚገኙ የኢንቨስትመንት አማራጮችንና እድሎችን በመጠቀም ኢንቨስት በማድረግ ለአገሩ ምጣኔ ሐብትና ብልጽግና አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችልበትን ዕድል ለማመላከት ያለመ ፎረም መሆኑን ገልጸዋል።
በተጨማሪም ዳያስፖራው ወደ መጣበት ሲመለስ በኢትዮጵያ ያሉ የኢንቨስትመንት አማራጮችን በማስተዋል አምባሳደር እንዲሆን ኮሚሽነሯ ጠይቀዋል።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን “ፖለቲካን ማሸነፍ የሚቻለው ኢኮኖሚን ማሸነፍ ሲቻል ነው” ብለዋል።
በመሆኑም ዳያስፖራው ለአገሩ በፖለቲካው እያደረገ ያለውን አጋርነት በኢንቨስትመንት በመሳተፍ ለኢትዮጵያ እድገት አስተዋፅኦ እንዲያደርግ ጠይቀዋል።
በመድረኩ 800 የሚሆኑ የዳያስፖራ አባላት የተገኙ ሲሆን በጤናው እና ሌሎች ዘርፎች ያሉ የኢንቨስትመንት አማራጮች ቀርበውላቸዋል።
በፎረሙ ላይ የክልል የኢንቨስትመንት ቢሮዎች ያላቸውን የኢንቨስትመንት አማራጮች፤ባንኮችና ሪል ስቴት አልሚዎች አማራጮቻቸውን ይዘው ቀርበዋል።
እስከ መጪው አርብ ድረስ የሚቆይ የኢንቨስትመንት አማራጮችን የሚያሳይ ኤግዚቢሽንም ተዘጋጅቷል።