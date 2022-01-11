ጥር 3/2014/ኢዜአ/ የኢትዮጵያን የነፃነት ታሪክ ለማጉደፍ በእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ ስር ለማዋል የሚሰሩ ሃይሎችን ለመመከት አፍሪካዊያን በጋራ መቆም አለብን ሲል በደቡብ አፍሪካ ስዌቶ የወጣቶች እንቅስቃሴ መሪ ሎንታታ ላክስ ገለፀ።
በደቡብ አፍሪካ ስዌቶ የወጣቶች እንቅስቃሴ መሪ ሎንታታ ላክስ እና ጋናዊቷ ሞዴል ዶክተር ሴተር አብራ ኖርገቤ በጊዮን ሆቴል በተካሄደ የጥበብ ምሽት ላይ ንግግር አድርገዋል።
በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ፤ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ነፃነት ሰላምና መረጋጋት ያደረገችውን አስተዋፅኦ አብራርተዋል።
ኢትዮጵያ ለራሷ ብሎም ለመላ አፍሪካ ነፃነትና የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ የማይረሳ ተጋድሎ ያደረገች አገር መሆኗን ገልፀዋል።
በተለያዩ የአፍሪካ አገራት የሰላም አስከባሪ ሃይል በማሰማራት ሰላምና መረጋጋት በመፍጠር ግንባር ቀደም አገር መሆኗንም አምባሳደር ዲና አስረድተዋል።
በደቡብ አፍሪካ ስዌቶ የወጣቶች እንቅስቃሴ መሪ ሎንታታ ላክስ በጥበብ ምሽቱ ላይ ባደረገው ንግግር ኢትዮጵያ አፓርታይድን በመታገል ከደቡብ አፍሪካ ጎን በመሰለፍ የነበራትን የላቀ ሚና አንስቷል።
ኢትዮጵያ ለሰላምና ነፃነት ስትል ከጥንት አስከ ዛሬ የጸና አቋም ይዛ የምትታገል የነፃነት አውራ መሆኗን ገልጿል።
በመሆኑም አሁን ላይ የኢትዮጵያን የነፃነት ታሪክ ለማጉደፍ በእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ ስር ለማዋል የሚሰሩ ሃይሎችን ለመመከት አፍሪካዊያን በጋራ መቆም አለብን ብሏል።
የውጭ ሃይሎች የውስጥ አማፂያንን በመደገፍ የኢትዮጵያን ህልውና አደጋ ላይ ለመጣል እየተንቀሳቀሱ መሆኑን የጠቀሰው ላክስ የአፍሪካ እናት የሆነችውን አገር ለማፍረስ ሲያሴሩባት በጋራ ልንመክት እንጂ ዝም ልንል አይገባም ብሏል።
ጋናዊቷ ሞዴል ዶክተር ሴተር አብራ ኖርገቤ፤ በኢትዮጵያ ላይ የሚሸረብን ሴራ ለማክሸፍ መላ አፍሪካዊያን በጋራ መቆም አለበን ብላለች።
ከኢትዮጵያ ጎን መቆም ማለት የአፍሪካን አንድነትና ሰላም ማስጠበቅ ስለመሆኑም አብራርታለች።