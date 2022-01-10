”እኔ ለወገኔ” በሚል መሪ ሃሳብ ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ የሚውል የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ-ግብር እየተካሄደ ነው

ጥር 2/2014/ኢዜአ/ ”እኔ ለወገኔ” በሚል መሪ ሃሳብ ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ የሚውል የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ-ግብር በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው።
የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ-ግብሩን ያዘጋጀው ኢትዮ- ጀርመን ለኢትዮጵያ ኮሚቴ ሲሆን፤ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚንስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬን ጨምሮ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ ዲያስፖራዎችና ታዋቂ ግለሰቦች ታድመዋል፡፡
በመርሃ-ግብሩን በተዘጋጀው የእራት ግብዣ ላይም እያንዳንዱ ዲያስፖራ 12 ሺህ ብር በመክፈል የሚታደም ሲሆን ገቢውም ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች ይውላል፡፡
ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ በዚህን ወቅት መርሃ-ግብሩን ላዘጋጀው ኢትዮ- ጀርመን ለኢትዮጵያ ኮሚቴ ምስጋና አቅርበዋል፡፡
አሸባሪው የህወሃት ቡድን በአማራና አፋር ክልሎች ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች በሰላማዊ ዜጎች ላይ ከፍተኛ ሰብዓዊና ቁሳዊ ጉዳት ማድረሱን ጠቅሰው፤ በችግር ውስጥ የሚገኙ ወገኖችን መደገፍ ከሁሉም ዜጋ የሚጠበቅ ኃላፊነት መሆኑን ተናግረዋል፡፡