በመዲናዋ ያሉ የጤና ተቋማትን በማስተሳሰር የአገልግሎት ጥራትና ተደራሽነትን ለማሻሻል እየተሰራ ነው

ጥር 2/2014 በመዲናዋ ያሉ የጤና ተቋማትን እርስ በርስ በማስተሳሰር የአገልግሎት ጥራትና ተደራሽነትን ለማሻሻል እየተሰራ ነው ሲል የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ አስታወቀ።
ቢሮው በዛሬው ዕለት አራተኛ ዙር “የጤና ተቋም ጥምረት ለጥራት” መርሃ ግብርን አስጀምሯል፡፡
ያለፉት ሶስት ዙር መርሃ ግብሮች የህክምና ስርዓቱን ማሻሻል ላይ ትኩረት አድርገው የተተገበሩ ሲሆኑ፤ አራተኛው ዙር መርሃ-ግብር ደግሞ በዋናነት የአገልግሎት ጥራት ላይ የሚሰራ ይሆናል፡፡
በአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ ሀንጋቱ መሃመድ እንደገለጹት፤ የህክምና ተደራሽነትና የአገልግሎት ጥራት ለማሻሻል የሚያስችል የአምስት ዓመት የለውጥ አጀንዳ ተዘጋጅቶ ተግባራዊ እየተደረገ ነው።
ቢሮው ለቀረጸው የለውጥ አጀንዳ ውጤታማነት ከጤና ሚኒስቴር ጋር በመቀናጀት እየሰራ መሆኑን አብራርተዋል፡፡
ያለፉት ሶስት ዙር መርሃ ግብሮች የታካሚዎች እርካታ፣ የእናቶችን ጤና ማሻሻል፣ የንጽህናና ወቅታዊ የህክምና አገልግሎት ማሻሸል በሚያስችሉ ተግባራት ላይ ትኩረት ተደርጎ መሰራቱምን ጠቅሰው፤በዚህም
በጤና ተቋማት መካከል ተቀራራቢና ጥሩ የሚባል አፈጻጸም የታየ መሆኑን አንስተዋል።
በቀጣይም በመዲናዋ ያሉ የጤና ተቋማትን እርስ በርስ በማስተሳሰር የአገልግሎት ጥራትና ተደራሽነትን ለማሻሻል እንደሚሰራም ተናግረዋል፡፡
በዚህም በአዲስ አበባ ከተማ አራት የተመረጡ መሪ ሆስፒታሎች በስራቸው 11 የመንግስት እና አራት መንግስታዊ ያልሆኑ ሆስፒታሎች እንዲሁም 21 መሪ ጤና ጣቢያዎችን በክላስተር ተደራጅተው የሚያስተባበሩ ይሆናል ነው ያሉት፡፡
በጤና ሚኒስቴር የክሊኒካል አገልግሎት ዳይሬክተር ዶክተር አባስ ሃሰን በበኩላቸው ያለፉት ሶስት ዙር መርሃ ግብሮች የጤና ስርዓቱን ማሻሻል ላይ ትኩረት ያደረጉ እንደነበሩ አስታውሰዋል፡፡
በዛሬው እለት በይፋ የተጀመረው አራተኛው ዙር መርሃ ግብር ደግሞ በዋናነት የህክምና የአገልግሎት ጥራት ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ መሆኑን አንስተዋል፡፡
በመርሃ ግብሩ መረጃን መሠረት ያደረገ የህክምና አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል ዝግጅት መጠናቀቁን የተናገሩት የጤና ሚኒስትር ዲኤታ ዶክተር አየለ ተሾመ ናቸው፡፡
በመርሃ ግብሩ መሪ ሆስፒታል ተደርገው የተመረጡት ዘውዲቱ መታሰቢያ፣ የካቲት 12፣ ቅዱስ ጳውሎስና ቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታሎች በጋራ መስራት የሚያስችላቸውን ፊርማ ተፈራርመዋል፡፡
“የጤና ተቋም ጥምረት ለጥራት” ፕሮግራም ከ2004 ዓ ም ጀምሮ በሶስት ዙሮች ተግባራዊ ሲደረግ መቆየቱ ይታወሳል፡፡