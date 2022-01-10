ህብረተሰቡ ከህልውና ዘመቻው በተጓዳኝ በበጋው የአፈር እና ውሃ ጥበቃ ስራም ላይ ተሳትፎውን እንዲያጠናክር ተጠየቀ

አሶሳ ፤ ጥር 02 / 2014(ኢዜአ) ህብረተሰቡ ሃገርን በማዳኑ የህልውናው ዘመቻ ከሚያደርገው ድጋፍ በተጓዳኝ በዘንድሮ የበጋው ወራት የአፈር እና ውሃ ጥበቃ ስራ ላይም ተሳትፎውን እንዲያጠናክር ተጠየቀ፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ዞን ባለፉት ሶስት ዓመታት በተከናወኑ የአፈር እና ውሃ ጥበቃ ስራዎች የተሻለ አፈጻጸም ላስመዘገቡ ወረዳዎች ዛሬ እውቅና ሲሰጥ፤ የዘንድሮው ስራ ነገ እንደሚጀመር ይፋ ተደርጓል፡፡
በአሶሳ ከተማ በተካሄደው የእውቅና አሰጣጥ መድረክ ላይ የተገኙት በግብርና ሚኒስቴር የተፈጥሮ ሃብት ልማት ጥበቃ እና አጠቃቀም ዳይሬክተር አቶ ተፈራ ታደሰ እንደተናገሩት፤ በሀገሪቱ በተለይም ከ2011 ዓ.ም. ጀምሮ በአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም የተፈጥሮ ሃብት ስራው በተለየ ትኩረት እንዲመራ ተደርጓል፡፡
በነዚህ ጊዜያት ኢትዮጵያ የተለያዩ ፈተናዎች ቢያጋጥሟትም በአካባቢ ጥበቃ ስራ ላይ ግን የጎላ ተፅዕኖ እንዳላስከተለ አስረድተዋል፡፡
በተፈጥሮ ሃብት በተከናወኑ ተጨባጭ ስራዎች የውሃ መጠን እና የእጸዋት ሽፋን መጨመሩን ገልጸዋል፡፡
በዘንድሮ ዓመት ተፋሰስን መሰረት ያደረገ የአፈር እና ውሃ ጥበቃ ስራ በአብዛኞቹ ክልሎች በተያዘው ጥር ወር ውስጥ በዘመቻ እንደሚጀምሩ ያስታወቁት ዳይሬክተሩ፤ ሚኒስቴሩ ክልሎችን በማስተባበር ለመደገፍ ጥረት እያደረገ መሆኑን አመልክተዋል፡፡
ስራው በተጨባጭ እቅድ በመምራት ባለቤት ያለው እና ዘላቂነት እንዲኖረው ማድረግ፣ በቴክኖሎጂ እና ሌሎችም ግብዓቶች ማጠናከር ከድጋፎቹ መካከል መሆናቸውን ጠቅሰዋል፡፡
በተለይም የኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸውን እጸዋቶችን በክላስተር ለይቶ ተከላ ማካሄድ ሌላው ካለፉት ዓመታት ተሞክሮ የተወሰደበት እና በዓመቱ ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ እንደሚሆን ተናግረዋል፡፡
ከአየር ንብረት ለውጥ ተጋፍጦ ውጤት ማምጣት የህልውና ጉዳይ ነው፤ ያልበላ ሠራዊትም ሆነ ህዝብ ጠላትን በሚፈለገው ልክ መመከት አይችልም ነው ያሉት አቶ ተፈራ፡፡
ህብረተሰቡ ለህልውና ዘመቻው ከሚያደርገው ድጋፍ በተጓዳኝ ለበጋው ወራት የአፈር እና ውሃ ጥበቃ ስራ ትኩረት ሰጥቶ ተሳትፎውን በማጠናከር ለምርት እና ምርታማነት ማደግ እንዲረባረብ ጠይቀዋል፡፡
የቤኒሻንጉል ገሙዝ ክልል ግብርና እና ተፈጥሮ ሃብት ልማት ቢሮ ሃላፊ አቶ ባበክር ከሊፋ በበኩላቸው፤ በክልሉ ከ2011 እስከ 2013 ዓ.ም. በተከናወኑ የተፋሰስ ልማት ስራዎች ውጤት ተገኝቷል ይላሉ፡፡
በተራቆቱ ቦታዎች እያደገ በመጣው ደን እና ውሃ ህብረተሰቡ ተደራጅቶ በመስኖ እርሻ፣ ንብ በማነብ እና ሌሎችም ስራዎች በማከናወን ተጠቃሚ መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡
የተሻለ አፈጻጸም የሳዩ ወረዳዎችም እውቅና እና ሽልማት መሰጠቱን ጠቁመው በተያዘው ዓመትም በበጋ ተፋሰስ ልማት ምርጥ ተሞክሮዎችን ማስፋፋት ቢሮው ትኩረት የሰጠው ጉዳይ እንደሆነ ገልጸዋል፡፡
በክልሉ ነገ በይፋ በሚጀመረው የዘንድሮ የበጋ ወራት የአፈር እና ውሃ ጥበቃ ስራም ህብረተሰቡ በስፋት እንዲሳተፍ አቶ ባበክር ጥሪ አቅርበዋል፡፡
የበጋ ተፋሰስ ልማት ከዚህ ቀደም በጋራ መሬት ላይ ሲከናወን የቆየውን ዘንድሮ በአርሶ አደሮች ማሳ ላይ እንደሚካሄድ የተናገሩት ደግሞ የአሶሳ ወረዳ ግብርና እና ተፈጥሮ ሃብት ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ አታላይ ደረጀ ናቸው።
በዚህም ሁሉንም የወረዳው አርሶ አደሮች ለማሳተፍ መታቀዱን አስረድተዋል፡፡
በመድረኩ ባለፉት ሶስት ዓመታት በበጋ ተፋሰስ ልማት ስራ የተሻለ አፈጻጸም ያስመዘገቡ ወረዳዎች የማበረታቻ የዋንጫ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል፡፡