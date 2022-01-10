የድሬዳዋ አስተዳደር ዳያስፖራው በአገር ልማትና ግንባታ ተሳትፎውን የሚያሳድግበት አሰራር ዘርግቷል

ድሬዳዋ ጥር 2/2014 (ኢዜአ) ዳያስፖራው በአገር ልማትና ግንባታ ተሳትፎውን የሚያሳድግበት አሠራርና አደረጃጀት መዘርጋቱን የድሬዳዋ አስተዳደር አስታወቀ።
ድሬዳዋ እስካሁን ከ100 በላይ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ተወላጆቿን ተቀብላለች፡፡
የአስተዳደሩ ምክትል ከንቲባና የዳያስፖራዎች ጉዳይ ዓቢይ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ሐርቢ ቡህ ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንደተናገሩት አገራዊ ጥሪውን ተከትሎ ዲያስፖራዎች ወደ ድሬዳዋ መግባት ጀምረዋል።
ዲያስፖራዎቹ በቆይታቸው በአሸባሪው ህወሀት ወራሪ ሀይል በአማራና አፋር ክልሎች በወደሙ መሰረተ ልማቶች መልሶ ግንባታና ተፈናቃዮችን በማቋቋም ተግባራት እንዲሳተፉ የሚደረግ መሆኑን ተናግረዋል።
በአገር ሁለንተናዊ ሰላም፤ ልማትና ግንባታ ተሳትፏቸውን እንዲያጎለብቱ ለማስቻል አዲስ የዲያስፖራዎችና የኢንቨስትመንት ኮሚሽን መቋቋሙን ተናግረዋል፡፡
በድሬዳዋ ኢንዱስትሪ ፓርክ በተገነቡ ሼዶች እንዲያለሙ ከማገዝ በተጨማሪ የመሬትና የፋይናንስ አቅርቦት እየተመቻላቸው መሆኑን አመልክተዋል፡፡
ለዲያስፖራዎች ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ከተዘረጋው አደረጃጀትና አሠራር ባሻገር በምክትል ከንቲባ የሚመሩ ዓቢይና ንዑሳን ኮሚቴዎች ተዋቅረው አቀባበል እያደረገላቸው መሆኑን አስረድተዋል፡፡
በድሬዳዋ ኤርፖርት የመረጃ ማዕከል አገልግሎት በመስጠት ላይ እንደሚገኝም አቶ ሐርቢ ጠቅሰዋል፡፡
ወደ ከተማው የገቡ ዲያስፖራዎች ከነዋሪዎች ጋር ያላቸውን ፍቅርና አንድነት የሚያጠናክሩባቸው ስፖርታዊ ክዋኔዎች ትናንት መጀመራቸውን ገልጸዋል።
“በቀጣይም በኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ለመሳተፍ የሚያስችላቸውና አዋጪ መስኮች የሚለዩበት ሲምፖዚየም ይዘጋጃል” ብለዋል፡፡
የአስተዳደሩን ልማት ለመደገፍና ማህበራዊ ችግሮችን ለማቃለል በዲያስፖራዎች ድጋፍ የተከናወኑ የልማት ተግባራት እንደሚጎበኙ ምክትል ከንቲባው አመላክተዋል፡፡
እንደ ምክትል ከንቲባው ገለጻ በመላው ዓለም የሚገኙ የድሬዳዋ ተወላጅ ዳያስፖራዎች የኩላሊት ዕጥበት ማሽን ለማበርከት ቃል የገቡትን ዕውን የሚያደርጉበት ቴሌቶን ይዘጋጃል፡፡
ወደ ከተማው የገቡ ዳያስፖራዎች ከአስተዳደሩ ጋር በመቀናጀት ለአገር ዘላቂ ሰላምና ልማት ዕውን መሆን በሃብታቸው፤ በእውቀታቸውና በጉልበታችው አስፈላጊውን ሁሉ እንደሚያደርጉ ምክትል ከንቲባው አስታውቀዋል፡፡