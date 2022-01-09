ጥር 01 ቀን 2014 (ኢዜአ) ክስ የማቋረጥ ውሳኔው አገርን አንድ አድርጎ በማጽናት ኢትዮጵያን በዘላቂነት አሸናፊ ለማድረግ ያለመ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት የኢፌዲሪ መከላከያ ሠራዊትን የመዘከሪያ እና የመከላከያ ጠቅላይ መመሪያ ህንጻ ምረቃ ስነ-ስርዓት ላይ ባደረጉት ንግግር ነው፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህን ወቅት ክስ ማቋርጥ ውሳኔው ኢትዮጵያን አንድ አድርጎ ከማጽናት አኳያ መወሰኑን አስረድተዋል፡፡
ኢትዮጵያ በመልክዓ ምድራዊ አቀማመጧ እና ነጻነቷን ያለማስደፈር ፅናቷ ሳቢያ በርካታ ጠላት ስላሏት ውሳኔው አርቆ በማሰብ የተወሰነ ስለመሆኑ ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ ለሳምንታት ያለስንቅ ጠላትን ገትሮ የሚይዝ፣ 90 ኪሎሜትር በእግር ተጉዞ ጠላትን የሚቆርጥ ሰራዊት እና የጦር መሪ ያላት አገር መሆኗን ገልጸው፤ ድሉ የተገኘውም በሰራዊቱ የጀግንነት ልብ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ህዝብ አደራ የሰጠን አርቀን አስበን ኢትዮጵያን በድልና ልማት ጎዳና እንድንመራ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፤ በመሆኑም ውሳኔው ለህዝብ ጥቅም ሲባል መወሰኑን ገልጸዋል።
ኢትዮጵያን ለዘላቂ ድል የሚያበቃ ታክቲክ በመቀየስ ለህዝብ ጥቅም ሲባል የተወሰዱ እርምጃዎች እንደሆኑም አብራርተዋል።
“እንደ አባቶቻችን በይቅርታ ማሸነፍ አለብን፤ ጦርነት መልከ በዙ ነው፤ በሁሉም ግንባር የመዘጋጀት ብልጫ ያስፈልጋል” ብለዋል።
አሸባሪው ሕወሃትን ለሽንፈት የዳረጉት ከፋፋይ ሃሳብ፣ ክፋትና ጥላቻ እንዲሁም ባለፉት ሶስት ዓመታት የፈጸማቸው ስህተቶች ናቸው ብለዋል።
በዚህም የሽብር ቡድኑ ይቅርታ ያደረገለትን የተበደለ ህዝብ ይቅርታ መናቁ፣ በብልጽግና ፓርቲ ምስረታ ራሱን ማግለሉ፣ ከህገ መንግስት ውጭ የጨረቃ ምርጫ ማካሄዱ፣ በሰሜን ዕዝ ላይ ጥቃት መፈጸሙ፣ሰራዊቱን ከመቀሌ እንዲወጣ ሲወሰን ድጋሚ ወረራ በማድረግ ስህተቶች መፈጸሙን አንስተዋል።
አሁን ደግሞ መንግስት ጦሩን ወደ ትግራይ ክልል ከማስገባት ይልቅ በያዛቸው ቦታዎች ጸንቶ እንዲቆም ያስቀመጠውን ውሳኔ ወደ ጎን በመተው ግራና ቀኝ በመነካካት ተጨማሪ ስህተት ለመደግም ሙከራ እያደረገ ነው ብለዋል።
አሸባሪ ቡድኑ የሚሰራው ስህተት የትግራይ ወጣቶችን ዳግም እንዲቀጠፉ ስለሚያደርግ እረፉ ማለት እወዳለሁ ብለዋል።
“የነካካችሁን እንደሆነ የከፋ ቅጣት ይደርስባችኋል” ሲሉም አስጠንቅቀዋል።
የወደመብንን በርካታ ሀብት መልሶ ለመገንባት እና የተጎዳው ህዝብ ቁስል እንዲሽር ለማድረግ ወደሌላ ግንባር መሰማራት እና በበርካታ መንገድ መራመድ ይገባልም ነው ያሉት፡፡