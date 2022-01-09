የዳያስፖራዎች የተጎዱ አካባቢዎችን ምልከታ እና ትዝብት

የእናት አገር ጥሪን ተቀብለው ወደ አገር ቤት የገቡ በተለያዩ አገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን በአገር ቤት ቆየታቸው ከያዟቸው መርሐ-ግብሮች መካከል አንዱ በጦርነቱ የተጎዱ አካባቢዎችን መመልከት ነበር።
በዚህም ባሳለፍነው ሳምንት ከአዲስ አበባ ወደ አፋርና አማራ ክልል በማቅናት በአሸባሪው ህወሃት የወደሙ አካባቢዎችን ጉብኝተዋል፤ ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎችም በአካል በመገኘት አነጋግረዋል፡፡
በተጨማሪም በአካባቢዎቹ ያሉ የኢንቨስትመንት አማራጮችን የተመለከቱ ሲሆን፤ ከሁለቱም ክልሎች የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር በመልሶ ግንባታ ዙሪያ መክረዋል።
በጉብኝት መርሃ ግብሩ ላይ ኢዜአ ያነጋጋረችው ዳያስፖራዎች በደረሰው ውድመት ማዘናቸውን ጠቅሰው፤ በመልሶ ግንባው ሂደት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለማድረግ እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል።
የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ልጃቸውን ጺዮን ተድላን ይዘው ወደ አገር ቤት መምጣታቸውን የነገሩን አቶ አብርሃም ተድላ በጉብኝታቸው ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖች በአካል በማግኘት በማነጋገራቸው መደሰታቸውን ይናገራሉ፡፡
ከውድመቱ ባሻገርም በመልሶ ግንባታ ስራው ተስፋ ሰጭ ጅምሮች መኖራቸውን ጠቅሰው፤ በአፋር ክልል የለማውን የቆላ ስንዴ ለአብነት በማንሳት ሀዘንም፤ ተስፋም መመልከታቸውን ይገልጻሉ።
ዳያስፖራው በጋራ ከሰራ ትልቅ ለውጥ እንደሚያመጣ ገልጸው፤ ከዚህ አኳያ አገራዊ አንድነትን በማጠናከር ኢትዮጵያን መገንባት ይገባል ብለዋል።
በልጅነቷ ወደ ውጭ አገር የሄደችው ልጃቸው ጺዮን ተድላም በእናት አገር ጥሪ ከአባቷ ጋር የመጣችው የበኩሏን ድጋፍ ለማድረግ መሆኑን ተናግራለች፡፡
ህዝቡ ጉዳት ደርሶበት እንኳ በፍቅር ተቀብሎናል ስትልም ነው የተናገረችው፡፡
ዳያስፖራው ወደ አገር ቤት መምጣት ያለበት አገርና ወገን ችግር ውስጥ ባለበት በዚህን ወቅት ነው ብላለች፡፡
ከአሜሪካ ቨርጂኒያ ግዛት የመጡት ሌላኛው ዳያስፖራ ነሲቡ ስብሃት፤ በአሸባሪው ህወሃት የደረሰውን ጭካኔ በትር ለመግለጽ ቃላት እንደሚያንሳቸው ገልጸው፤ አሸባሪው ህወሃት ከምስረታው ጀምሮ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተነሳ ቡድን መሆኑን ተናግረዋል፡፡
አሸባሪ ቡድኑ ኢትዮጵያን ለማፍረስ አኩይ ተግባር ቢፈጽምም ኢትዮጵያዊያን አንድ በመሆን ለአገራቸው ህልውና መቆማቸውን ገልጸው፤ የዳያስፖራው የአገር ቤት ጉዞውም ከዚህ ቁጭት የመነጨ መሆኑን አብራርተዋል።
በጉብኝታቸው ከፍተኛ ውድመት መድረሱን መመልከታቸውንና የመልሶ መቋቋሙ ስራም ሰፊ ንቅናቄ የሚሻ መሆኑን አንስተዋል፡፡
ከዚህ አኳያ ዳያስፖራው የሚጠበቅበትን ድጋፍ ማድረግ እንዳለበት ጥሪ አቅርበዋል፡፡
በአፋር ክልል ቆይታቸው በስንዴ ልማትና የቱሪዝም አቅም መመልከታቸውን ገልፀው፤ አቅም ያላቸውም ዳያስፖራዎችም በዘርፉ ላይ መሳተፍ እንዳለባቸው ነው የተናገሩት።
በተመሳሳይ ከአሜሪካ አትላንታ ከተማ የመጡት አቶ ገብረ አማኑኤል ተገኔም የምእራባዊያን ሚዲያዎች የሚያሰራጩት ሀሰተኛ መረጃና “ከኢትዮጵያ ውጡ” የሚለው ጉትጎታ ቁጭት ፈጥሮባቸው ቀደም ብለው ወደ አገር ቤት መግባታቸውን ይናገራሉ።
አሸባሪ ቡድኑ ባደረሰው ጉዳት ጥስፋ ሳንቆርጥ መልሶ ለመገንባት በጋራ እንሰራለን ብለዋል።
በአሜሪካ ሚኒሶታ ነዋሪ የሆኑት አቶ ባቲ ገመዶም በጉብኝታቸው ከሰው ልጅ የማይጠበቅ ግፍ መፈጸሙን መታዘባቸውን ተናግረዋል፡፡
በተመሳሳይ በአሜሪካ ቺጋጎ በአንድ ዓለም አቀፍ የቴክኖሎጂ ድርጅት ውስጥ በከፍተኛ ኃላፊነት የሚሰሩት ኢንጂነር ሳባ ሽብሩ በጉብኝቱ ያዩትና የሰሙት ሰብዓዊና ቁሳዊ ውድመት እጅግ እንዳሳዘናቸው ተናግረዋል፡፡
ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች ከመደገፍና ተቋማትን መልሶ ከማቋቋም ባሻገር ወደ አገራችን መጥተን ኢንቨስት ማድረግ እንሻለን ነው ያሉት፡፡
ኢትዮጵያም በውጭ አገራት ሰፊ ዕውቀትና ክህሎት የተካኑ ልጆቿን የምትሻበት ወቅት በመሆኑ መላው ዳያስፖራም በዚህ ወቅት ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊያንን እንዲረዳ ጥሪ አቅርበዋል።