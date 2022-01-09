አሸባሪው ህወሓት ያደረሰውን ሰብዓዊና ቁሳዊ ውድመት የሚያሳይ የፎቶ አውደ ርዕይ ለእይታ ክፍት ሆነ

ባህር ዳር፤ ጥር 1/2014 (ኢዜአ) አሸባሪው ህወሓት በአማራ ክልል ያደረሰውን ሰብዓዊና ቁሳዊ ውድመት የሚያሳይ የፎቶ አውደ ርዕይ በባህር ዳር ከተማ ለህዝብ እይታ ክፍት ሆነ።
የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ ምስተዳደር ዶክተር ጌታቸው ጀንበር በፎቶ አውደ ርዕዩ መክፈቻ ሥነ ሥርዓት ላይ እንደገለጹት አሸባሪው ህወሓት በክልሉ በርካታ ሰብዓዊና ቁሳዊ ውድመት አድርሷል።
የውድመቱን መጠን ሙሉ በሙሉ በተከፈተው አውደ ርዕዩ ማሳየት እንደማይቻል የጠቆሙት ዶክተር ጌታቸው፤ ከዘረፋና ከውድመት የተረፉ የጉዳት ቅሬቶች በአውድ ርዕዩ ላይ መቅረባቸውን አመልክተዋል።
በቀጣይ መሰል ችግሮችን ለመከላከል ከፋፋይ አጀንዳዎችን ወደ ጎን በመተው በአንድነት ጠንካራ ሆኖ መገኘት እንደሚገባ አመልክተዋል።
ታሪካዊ የሆነውን የፎቶ አውደ ርዕይ ህብረተሰቡ በአካል በመገኘት መጎብኘት እንዳለበት ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ አሳስበዋል።
በአውደ ርዕዩ መክፈቻ ሥነ ሥርዓት ላይ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮችና የዳያስፖራ አባላት መገኘታቸው ተመላክቷል።