ለችግር ለተዳረጉ ወገኖች የስነ ልቦና እንክብካቤ በማድረግ አምራች ዜጋ እንዲሆኑ መትጋት ይገባል

ፍቼ ታህሳስ 3ዐ/2ዐ14/ኢዜአ/ ለችግር ለተዳረጉ ወገኖች በገንዘብና ቁሳቁስ ከሚደረግ ድጋፍ ጐን ለጎን የስነ ልቦና እንክብካቤ በማድረግ አምራች ዜጋ እንዲሆኑ መትጋት ይገባል ሲሉ በጐ አድራጊዎች አመለከቱ፡፡
በከተማው የሚገኙ በጐ ፍቃደኛ ወጣቶች የገናን በአል አስመልክተው በተለያዩ አድባራት ለተቸገሩ ወገኖች ልዩ ልዩ ድጋፍና የምሣ ግብዣ ዛሬ አድርገዋል፡፡
ከበጐ ፍቃደኛ ወጣቶች መካከል ወጣት ታረቀኝ ሺበሺ በምሣ ግብዣው ላይ እንደገለፀው በልዩ ልዩ ምክንያት ለችግር የተዳረጉ ሕፃናት፣ ታዳጊ ወጣቶችና ጐልማሶች ስነ ልቦናቸው እንዲጠናክርና ለስራ እንዲነሳሱ የስነ ልቦና ድጋፍና ክብካቤ ያስፈልጋቸዋል፡፡
ይኸንኑ ታሳቢ በማድረግ በአካባቢው ለተቸገሩ ወገኖች ስነ ልቦናን ሊያክም የሚችል ፍቅርና እንክብካቤ በማድረግ የበኩሉን እየተወጣ መሆኑን ገልፅዋል።
ሌላው በጐ አድራጊ ናታን ታደለ የገና በአል አምላክ እግዚአብሕር ለአለም ፍቅር የሰጠበት ምሳሌ መሆኑን ጠቁሞ ህብረተሰቡ ለችግረኛ ወገኖች ከገንዘብና ቁሳቁስ በተጓዳኝ ፍቅርና መቀራረብን የሚገልፁ ተግባሮችን ቢቸር የተሻለ ውጤት እንደሚመጣ ጠቁመዋል፡፡
የዝግጅቱ አስተባባሪ የፍቼ ማህበረ ቅዱሳን የበጐ አድራጐት ዋና አስተባባሪ ሲስተር የሺሀረግ ታከለ በበኩላቸው ለችግረኛ ወገኖች ምግብ፣ ገንዘብና አልባሳት ብቻ መስጠት ተገቢ አለመሆኑን ጠቁመዋል።
ለችግር የተዳረጉ ወገኖችን ከገቡበት አስከፊ ህይወት በዘላቂነት መታደግ የሚቻለው ፍቅር በመስጠትና የስነ ልቦና እንክብካቤ በማድረግ ጭምር መሆኑን አመልክተዋል ።
ማህበራቸው ይኸንኑ አላማ በማድረግ በጐ አድራጊዎችን በማስተባበር በከተማው ልዩ ልዩ ስፍራዎች የሚገኙ 1ዐ2 ችግረኛ ወገኖችና የዓእምሮ ህሙማንን ሰውነት በማጠብ ፣ ፀጉር በመቁረጥና የምሣ ግብዣ በማዘጋጀት የገናን በአልን እንዲያሳልፉ ማድረጉን ተናግረዋል።
በቀጣይም በከተማው በአራት ቀበሌዎች ወጣቶችና የከተማ ነዋሪዎችን በማስተባበር ለችግር የተዳረጉ ታዳጊ ወጣቶችን በትምህርትና በስነ ምግባር እንዲታነፁና ለሀገራቸው ጠቃሚ ዜጋ እንዲሆኑ ለማስቻል ሰፊ ጥረት ለማድረግ በማህበሩ በኩል አቅጣጫ መያዙን አመላክተዋል።
በመንፈሳዊ በአል ብቻ የሚደረግ በጐ ተግባር የዘወትር እንቅስቃሴ እንዲሆን ከበጐ ፍቃደኛ ወጣቶች ጋር ሆነው እንደሚሰሩ አስተባባሪዋ አስታውቀዋል፡፡
የገናን በአል በማስመልከት ለችግር ለተዳረጉ ወገኖች በተደረገው ልዩ ልዩ ድጋፍና የምሣ ግብዣ ከማህበሩ አባላትና በጐ ፍቃደኞች 10ሺ ብር ውጭ መደረጉ ታውቋል ።
የማህበሩ አባላትና በጎ ፍቃደኞች ጎን ለጎንም የአካባቢ ጽዳት ስራ አካሂደዋል ።