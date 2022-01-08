ህብረቱ ለችግር ለተጋለጡ ወገኖች የ2 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው የአይነት ድጋፍ አደረገ

ደብረ ብርሀን ታህሳስ 30/ 2014 (ኢዜአ) የክርስቲያን በጎ አድራጎትና ልማት ማህበራት ህብረት በአማራና አፋር ክልል በጦርነቱ ለችግር ለተጋለጡ ወገኖች 2 ነጥብ 5 ሚሊየን ብር ግምት ያለው የምግብና ሌሎች ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ፡፡
ድጋፉ በአማራ ክልል ሸዋሮቢትና ደብረሲና ከተሞች እንዲሁም በአፋር ክልል ሰሙሮቢ ወረዳ ተሰጥቷል።
የህብረቱ ሰብሳቢ ዶክተር ንጉሱ ለገሰ በድጋፍ ርክክቡ ላይ እንዳሉት ጦርነቱ በርካታ ዜጎችን ለችግር ዳርጓል፤ ለዚህም ጠንካራ ትብብርና መደጋገፍ ያስፈልጋል።
አሁን ላይ በጦርነቱ ለችግር የተጋለጡ ወገኖችን ለማገዝ 2 ነጥብ 5 ሚሊየን ብር ግምት ያለው የምግብ ዘይት፣ ብርድ ልብስ፣ ፓስታ፣ የዳቦ ዱቄት ድጋፍ መደረጉን ጠቅሰዋል።
በተመጨማሪም የንጽህና መጠበቂያና ሌሎች ቁሳቁሶችን ድጋፍ መደረጉን አመልክተዋል።
በቀጣይም በየአካባቢው በጦርነቱ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን በመለየት በመልሶ ግንባታ ለመሳተፍ ከአካባቢው አስተዳደሮች ጋር ውይይት መደረጉን ተናግረዋል፡፡
“በሀገር አፍራሾች ህወሃትና የሸኔ ቡድኖች ጉዳት የደረሰባቸውን ሴቶች የስነ ልቦና ግንባታ ድጋፍ በመስጠት ዜጎች ወደ ቀደመው መልካም ህይዎታቸው እንዲመለሱ ይሰራል” ብለዋል፡፡
የሰሜን ሸዋ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ አበባው መለሰ በበኩላቸው መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ምግብ ነክ የሆኑና ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎችን እያደረጉ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
” በአሸባሪው ህወሃት የተጎዱ መሰረተ ልማቶችን፣ የንጹህ መጠጥ ውሃ፣ የጤና፣ የትምህርትና ሌሎች ተቋማትን መልሶ በማቋቋም በሚደረገው ጥረት ጠንካራ ድጋፍ ያስፈልጋል” ብለዋል።
የክርስቲያን በጎ አድራጎትና ልማት ማህበራት ህብረት /CCRDA/ ችግር በደረሰባቸው አካባቢዎች ተዘዋውሮ ጉዳቱን ለመለየት ያደረገው ጥረት የሚደገፍ መሆኑን አስታውቀዋል።
በአፋር ክልል የሰሙሮቢ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪና የፀጥታ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ሁመድ አደም በበኩላቸው ለተደረገው የምግብና የሌሎች የቁሳቁስ ድጋፍ አመስግነዋል፡፡
አሸባሪው ህወሀት በአካባቢው የሚገኙ የንፁህ መጠጥ ውሃ፣ የጤናና የትምህርት ተቋማትን በማውደሙ ህዝቡ ለማህበራዊ ችግር መጋለጡን ተናግረዋል።
ረጅ ድርጅቶች ተቋማቱን መልሶ ለማደራጀት በሚደረገው እንቅስቃሴ ሁሉ ያልተቆጠበ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።