የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልልን ከአሸባሪው የህወሓት ተላላኪዎች ለማጽዳት ውጤታማ ሥራ እየተከናወነ ነው

አሶሳ፤ ታህሳስ 30/ 2014 (ኢዜአ) የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልልን ከአሸባሪው የህወሓት ተላላኪዎች ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማጽዳት ውጤታማ ሥራ እየተከናወነ መሆኑን የክልሉ ፖሊስ አስታወቀ።
የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር እና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ ዕዝ አባል አብዱልአዚም መሃመድ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ ሽብርተኛው ህወሓት በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የገጠመውን ሽንፈት ለማካካስ በክልሉ ሱዳን ጠረፍ “ገመድ” በሚባል አካባቢ ብዛት ያላቸው ታጣቂዎችን በማስገባት ሰሞኑን ጥቃት ለማድረግ ሙከራ አድርጓል።
የሀገር መከላከያ ሠራዊት፣ የክልሉ ልዩ ሃይል እና ሌሎችም የጸጥታ ሃይሎች ተቀናጅተው በወሰዱት እርምጃ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የሽብር ቡድኑ ተላላኪዎች ከነትጥቃቸው መደምሰሳቸውን ኮሚሽነሩ ጠቁመዋል።
በካማሽ ዞን ሰዳል ወረዳ ሠላማዊ ሰዎችን አፍነው ለመውሰድ የሞከሩ 31 የሽብር ቡድኑ የጥፋት ተላላኪዎች በተቀናጀው የጸጥታ ሃይል እርምጃ እንደተወሰደባቸው አስረድተዋል።
በዚህም የጸጥታ ሃይሉ 16 ክላሽንኮቭ ጠብመንጃዎች፣ ሽጉጦች እና የእጅ ቦምቦችን መያዙን ጠቁመዋል።
በአጋሎሜጢ ወረዳ ቀርሳ በተባለ አካባቢ በተወሰደ ተመሳሳይ ተላላኪዎችን የማጽዳት ዘመቻ ሽፍቶች ሲጠቀሙባቸው የነበሩ የጦር ካምፖችን በማፈራረስ 18 የሽብርተኛው ህወሓት ተላላኪዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን ገልጸዋል።
ስምንት ሽፍቶች ደግሞ መማረካቸውን ነው ኮሚሽነሩ ያስታወቁት።
በተጨማሪም በአሶሳ ዞን “ቀሽማንዶ” በተባለ አካባቢ መንገድ ላይ መኪና በማስቆም ገንዘብ፣ ንብረት እና ተሽከርካሪ ጭምር ሲዘርፉ በነበሩ የሸኔ ታጣቂዎች ላይ የተቀናጀ የጸጥታ ሃይሉ ተመሳሳይ እርምጃ በመውሰድ አካባቢውን ማረጋጋት እንደቻለ ተናግረዋል።
ኮሚሽነሩ እንዳሉት፤ ከዚህ ቀደም በመተከል ዞን የሽብርተኛው ህወሓት ተላላኪዎች ባደረሱት ጥቃት ሸሽተው ወደጫካ ከገቡ በርካታ የጉሙዝ ነዋሪዎች መካከል በማንዱራ ወረዳ ብቻ 280 የሚሆኑት ሰሞኑን ወደ ሠላማዊ ኑሮ ተመልሰዋል።
ነዋሪዎቹ በአደባባይ ጭምር ወጥተው የጥፋት ቡድኑን በማውገዝ የሚፈጸምባቸው ጥቃት እንዲቆም አቋማቸውን እያሰሙ መሆኑንም አስረድተዋል፡፡
የመተከል ሠላም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መሆኑን የጠቆሙት ኮሚሽነሩ፤ በጉባ ወረዳ ሽፍቶች የሚንቀሳቀሱባቸው አካባቢዎችን ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ የማጽዳት ስራ መቀጠሉን ተናግረዋል፡፡
እንደ ኮሚሽነር አብዱልአዚም ገለጻ፤ ክልሉን ከሽብርተኛው ህወሓት ተላላኪዎች ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማጽዳት በሚደረገው ጥረት ህብረተሰቡ የከፈለው መስዋዕትነት የማይተካ ነው።
ህዝቡ በገንዘብ እና በቁሳቁስ ከሚያደርገው ድጋፍ በተጨማሪ ተደራጅቶ ከጸጥታ ሃይሉ ጎን በመቆም የበኩሉን እየተወጣ መሆኑን ገልጸዋል።
በአሁኑ ወቅት በክልሉ ያሉ የአሸባሪው ህወሓት ተላላኪዎች አቅም በከፍተኛ ሁኔታ መዳከሙን ገልጸው፤ በማህበራዊ የትስስር ገፆች የሚነዛውን ሃሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ለማክሸፍ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
የክልሉ ህዝብ ትክክለኛ መረጃዎችን ከመንግስት ብቻ በማግኘት ሁለንተናዊ ድጋፉን እንዲያጠናክር ኮሚሽነር አብዱልአዚም አስገንዝበዋል፡፡
የጥፋት ቡድኑ ተላላኪዎች ሙሉ በሙሉ ተወግደው ህብረተሰቡ ወደቀደመ ኑሮው እንዲመለስና የልማት ሥራዎች በአግባቡ እንዲከናወኑ የተቀናጀ የማጽዳት ሥራው በቀጣይም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።
ከአሶሳ ነዋሪዎች መካከል አቶ ኢብራሂም አዙቤር እንዳሉት በክልሉ ተከስቶ ከነበረው የመተከል ግጭት በስተጀርባ የሽብርተኛው ህወሃት ተላላኪዎች እንደሚገኙ ተናግረዋል፡፡
ዓላማው ደግሞ ለ27 ዓመታት የተከተለውን የግፍ አገዛዝ መልሶ በማምጣት በማሰብ ዞኑን ዋነኛ የብጥብጥ ማዕከል ማድረጉን ጠቁመዋል፡፡
የመተከል ህዝብ የደረሰበትን ከፍተኛ ግፍ ተቋቁሞ አሁንም ተቻችሎ እየኖረ እንደሚገኝ ነዋሪው በአስተያየታቸው ገልጸዋል፡፡
አሁን የተጀመረው የሽብር ቡድኑን ተላላኪዎች መተከልን ጨምሮ ከክልሉ የማጥራት ስራ በፍጥነት በማጠናቀቅ ወደ ልማት መመለስ እንደሚያስልግ ጠቁመው፤ በግላቸው ድጋፋቸውን እንደሚያጠናክሩ ተናግረዋል፡፡
አቶ አብደላ ማጁብ በበኩላቸው፤ በክልሉ የተከሰተው የጸጥታ ችግር ለክልሉ ብሎም በሀገር ኢኮኖሚ እና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ላይ ጫና ማሳደሩን ያስታውሳሉ፡፡
በተለይ በካማሽ እና መተከል ግጭት በርካቶችን ከመኖሪያ እና ስራ ከማፈናቀል ባለፈ ከፍተኛ ግምት ያለው ንብረት ማውደሙን አውስተዋል።
መንግስት በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የጥፋት ኃይሎችን ለማስወገድ የጀመረውን ጥረት ህብረተሰቡን ባሳተፈ መልኩ አጠናክሮ በመቀጠል ክልሉን በአጭር ጊዜ ወደ ቀደመ ሠላሙ መመለስ እንዳለበትም ጠይቀዋል።