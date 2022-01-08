በሚዛን አማን ለ1ሺህ አቅመ ደካሞችና ጎዳና ተዳዳሪዎች የማእድ ማጋራት ተደረገ

ሚዛን ታኅሣሥ 30 ቀን 2014 (ኢዜአ) በሚዛን አማን ከተማ ለ1ሺህ አቅመ ደካሞችና ጎዳና ተዳዳሪዎች በገና በአል የማእድ ማጋራት ተደረገ።
የማእድ ማጋራት ስነ ስርአቱ የተዘጋጀው በከተማው አስተዳደርና ገብረ ክርስቶስ በተሰኘ የወጣቶች በጎ አድራጎት ማህበር አማካኝነት ነው።
ማኅበሩ ከ30 ሺህ ብር በላይ ወጭ በማድረግ ባካሄደው የምግብ ዝግጅት ስነ ስርአት ከ500 በላይ ጎዳና ተዳዳሪዎችና አቅመ ደካሞች ማእድ ተጋርተዋል።
የማኅበሩ ሰብሳቢ አቶ ዳዊት እሸቱ እንደገለጹት በዓልን ከችግረኞች ጋር ማሳለፍ የሚፈጥረው ደስታና የህሊና እርካታ ከፍተኛ ነው።
“እኛ ተደስተንና ባንጻሩ ወገኖቻችን ተርበው ቢውሉ ደስተኛ መሆን አንችልም፤ በዓሉም በዓል አይሆንም” ብለዋል።
የማህበሩ አባላት ከኪሳቸው በማዋጣትና በጎ ፍቃደኞችን በማስተባበር የማእድ ማጋራት ስነ ስርአቱን ማዘጋጀታቸውን ተናግረዋል ።
“የተቸገሩን መጠየቅና የተራቡትን ማብላት የኢትዮጵያዊነት መገለጫ በመሆኑ በበዓል ቀን ብቻ ሳይሆን በሌላውም ቀን መረዳዳትን ባህል ማድረግ አለብን” ሲሉ አስታውቀዋል።
ማዕዱን ከተጋሩት መካከል ወጣት ተመስገን ንገስና አየለ ምትኬ “ወጣቶቹ ያደረጉትን መልካም ተግባር እኛም አንድ ቀን እንደምናደርገው ተስፋ አለን ” ብለዋል።
“እኛን አስበው ቤታቸውን ትተው ከእኛ ጋር በዓሉን ስላሳለፉ በጣም ደስ ብሎናል፤ ፈጣሪ ለሀገራችን በረከትን ያውርድ” ሲሉም መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል።
ማኅበሩ በጎዳና ከሚኖሩና አቅመ ደካማ ወገኖች በተጨማሪ ለሚዛን ማረሚያ ተቋም ታራሚዎችም የገና በዓል ማዕድ አጋርቷል።
በሌላ ዜና የሚዛን ከተማ አስተዳደር ከ500 በላይ ለሚሆኑ አቅመ ደካሞች ማዕድ አጋርቷል።
በማዕድ ማጋራት ስነ ስርአት ላይ የተገኙት የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አቶ ጌታሁን ቢንያም “በዓላትን የተቸገሩትን በመጠየቅ ማክበር የመንፈስ እርካታን ይሰጣል” ብለዋል።
ለአቅመ ደካሞች ማዕድ የማጋራት ተግባር በሌሎች ቀናትም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።