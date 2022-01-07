የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ ለተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ማዕድ አጋራ

ታህሳስ 29 ቀን 2014 (ኢዜአ) የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ ለተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የማዕድ ማጋራት መርሃ-ግብር አካሂዷል፡፡
የማዕድ ማጋራቱ ለአባትና እናት አርበኞች፣ በተለያዩ ማሳደጊያዎች ለሚገኙ ህጻናት፣ በተለያየ ምክንያት ለጉዳት ለተጋለጡ ወገኖችን ከ300 ለሚልቁ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ነው።
በመርሃግብሩ ላይ የተገኙት የሴቶችና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ፤ በገና በዓል ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ማእድ በማጋራት በማክበራቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፤ የማዕድ በማጋራት አብሮነትና መተጋገዝ እየጎለበተ እንዲሄድ መጀመራቸውን አስታውሰው የዛሬው ዝግጅትም የዚሁ ማሳያ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በአገራችን ያለው ማህበራዊ ችግር በአይነቱ መጠነ-ሰፊ መሆኑን የጠቀሱት ሚኒስትሯ፤ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የሚቻለው የእርስ በርስ ትብብርና መተጋገዛችን ሲጠናከር ነው ብለዋል።
በአሸባሪው ህወሓት ወረራ ሳቢያ በርካታ ዜጎች ለማህበራዊ ቀውስ መዳረጋቸውን ጠቅሰው፤ በዓሉን ሁሉም በየአካባቢው የተቸገሩ ወገኖችን በማገዝ፣ በመደገፍና ማእድ በማጋራት እንዲያከብር ጠይቀዋል፡፡
በተለይም በበዓላት ወቅት የተቸገሩ ወገኖችን መደገፍና አብሮ መብላት የማሳለፍ ኢትዮጵያዊ አብሮነት ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባዋል ነው ያሉት።
የመተባበርና የመረዳዳት ባህላችንን አጠናክሮ በመቀጥል አንዳችን ለሌላችን አለኝታነታችንን እናስቀጥል ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።
ኢትዮጵያን እናልማ፣ እንገንባ፣ እንዘጋጅ‼
ሀገርን በዘላቂነት እናልማ‼
የፈረሰውን አብልጠን እንገንባ‼
ለማንኛውም ፈተና እንዘጋጅ‼