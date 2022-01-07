ታህሳስ 29 ቀን 2014 (ኢዜአ) የላልይበላ ቅርስ የሰው ልጆች ሁሉ ሃብት በመሆኑ በጋራ ልንጠብቀውና ልንከባከበው ይገባል ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ገለጹ፡፡
የገና በዓል “ገናን በላልይበላ” በሚል መሪ ሐሳብ ከውጭና ከአገር ቤት በርካታ ታዳሚዎች በተገኙበት በአገር አቀፍ ደረጃ በላልይበላ ከተማ ተከብሯል።
በመርሃ ግብሩ ላይ ንግግር ያደረጉት ርእሰ መስተዳድሩ የላልይበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ቅርስ የሰው ልጆች ሁሉ ሃብት በመሆኑ ሁላችንም ልንጠብቀውና ልንከባከበው ይገባል ብለዋል።
የላልይበላን የስልጣኔ ጸጋ በአካል በመገኘት እንዲማሩበት፣ እንዲመራመሩበት እንዲሁም እንዲጠብቁት ማድረግ እንደሚገባ ተናግረዋል፡፡
የላልይበላ ታሪክ የኢትዮጵያውያን የስልጣኔና የባህል ጥንታዊነት ማሳያ መሆኑን ጠቅሰው፤ በጥንት ዘመን ሰዎች የሰሩትን ድንቅ ተግባርና ፈጣሪነት አመላካች መሆኑን አስረድተዋል።
የላልይበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት የእምነት ቦታ ብቻ ሳይሆን እጹብ ድንቅ የሆነ የስልጣኔና የባህል መገለጫ ነው ሲሉም ተናግረዋል።
ላልይበላ የቀጣዩ ትውልድ የእውቀት ፈለግና ብርሃን ፈንጣቂ፤ የእውቀትና የቴክኖሎጂ አሻራ ብቻ ሳይሆን የጽናትና የስነ- ምግባር ተምሳሌት መሆኑን አንስተዋል፡፡
በመሆኑም ይህ የስልጣኔና የጽናት ተምሳሌት የሆነ ቅርስ በሰው ልጆች ሁሉ ሊጠበቅ ይገባል ብለዋል።
በጦርነቱ ምክንያት ሀብት ንብረቶቻቸው ለወደመባቸው ወገኖቻችን ከጎናቸው በመሆን ድጋፍ ልናደርግላቸው ይገባል ሲሉም ተደምጠዋል።በደረሰባቸው ጥቃት ክፉኛ ላዘኑና ለተጎዱ ወገኖቻችን ይህ የገና በዓል ልባቸውን ይጠግናል ብለዋል።