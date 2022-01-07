ዛሬ ሁላችንም ላልይበላ ተገኝተን በዓሉን እንድናከብር መተኪያ የሌላት ሕይወታቸውን ለገበሩ ኢትዮጵያውያን ምስጋና ይገባቸዋል-ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ

ታህሳስ 29 ቀን 2014 (ኢዜአ) ”ዛሬ ሁላችንም ላልይበላ ተገኝተን በዓሉን እንድናከብር መተኪያ የሌላት ሕይወታቸውን ለገበሩ ኢትዮጵያያውያን ምስጋና ይገባቸዋል” ሲሉ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ገለጹ።
የዘንድሮውን የገና በዓል ከእናንተ ጋር ስናከብርም አይዟችሁ አብረናችሁ ነን ለማለት ነውም ብለዋል።
የገና በዓል “ገናን በላልይበላ” በሚል መሪ ሐሳብ ከውጭና ከአገር ቤት በርካታ ታዳሚዎች በተገኙበት በአገር አቀፍ ደረጃ በላልይበላ ከተማ ተከብሯል።
በመርሃ ግብሩ ላይ በመገኘት መልእክት ያስተላለፉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፤ ”ዛሬ ሁላችንም ላልይበላ ተገኝተን በዓሉን እንድናከብር መተኪያ የሌላት ሕይወታቸውን ገብረው ሰውተው አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፍስሰው ለዚህ ክብርን ላበቁን የአገር መከላከያ ሰራዊት፣የአማራ ክልል የጸጥታ ሃይሎች፣ለክልሉ ሕዝብና ለመላው ኢትዮጵያውያን ምስጋናዬን ላቀርብ እወዳለሁ።” ሲሉ ገልጸዋል።
ኢትዮጵያዊያን የሚያምርብን ከሁሉም ማዕዘናት ተሰባስበን በዓላትን በጋራ ስናከብር ነው ብለዋል።በአብሮነት ሆነን ገናን በላልይበላ፣ ጥምቀትን በጎንደር፣ መውሊድና አረፋን በአልነጃሽ፣ ፅዮን ማርያምን በአክሱም፣ ኢሬቻን በቢሾፍቱ፣ ጨንበላላን በሀዋሳ እንዲሁም በሌሎች የአገራችን አካባቢዎች በማለት ዘርዝረዋል።
የአብሮነታችን መገለጫ ይህ ሆኖ እያለ በኢትዮጵያ ምድር መሆን የሌለበት፣ መከሰት የሌለበት፣ ወደር የሌለው ጠላትነት፣ አውዳሚነትና የጭካኔ ተግባር በአሸባሪው ህወሓት መፈፀሙን ጠቅሰዋል።
ኢትዮጵያ በርካታ ወረራዎችን በመመከት ሉዓላዊነቷን በማስጠበቅ ቅርሶቿንም በጥንቃቄ ይዛ ቆይታለች ብለዋል ፕሬዝዳንቷ።የአሁኑ ወራሪ ግን ከውጭ የመጣ ሳይሆን የጥፋት ተልዕኮ የያዘ የውስጥ ጠላት ነው ሲሉ የአሸባሪውን ህወሓት አውዳሚነትና የጭካኔ ተግባር ኮንነዋል።
የላልይበላ ከተማም በዚሁ አሸባሪ ቡድን በወረራ ቆይታ በርካታ ወገኖች ተፈናቅለዋል፤ ተጎሳቁለዋል፤ ተደፍረዋል፤ ውድመትና ዘረፋም ተፈፅሟል ብለዋል።
በመሆኑም በአሸባሪው ህወሓት ወደር የሌለው አውዳሚነትና ጠላትነት መታየቱን ጠቅሰው፤ ዳግም እንዳይከሰት ሁላችንም ለአገራችን ሰላምና አብሮነት በጋራ ልንቆም ይገባል ነው ያሉት።
ፕሬዝዳንቷ በመልእክታቸው “የተፈፀመው ሁሉ በእጅጉ ጎድቶናልና በቶሎ ማገገም ይኖርብናል፤ ለዚህ ደግሞ የወደመውን ሁሉ ተባብረን መገንባት አለብን” ብለዋል።
የዛሬውን የገና በዓል ከእናንተ ጋር ስናከብርም አይዟችሁ አብረናችሁ ነን ለማለት እንደሆነም ጠቁመዋል።የላልይበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያንም በፈረንሳይ መንግስት በተገኘ ድጋፍ እድሳት እንደሚደረግለት አረጋግጠዋል።