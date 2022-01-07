ፕሬዚዳንት ሣኅለወርቅ ዘውዴ የልደት በዓልን ለማክበር ላልይበላ ገቡ

ታኅሣሥ 29 ቀን 2014 (ኢዜአ)ፕሬዚዳንት ሣኅለወርቅ ዘውዴ የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልን ለማክበር ላልይበላ ገብተዋል።
የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በላልይበላ በብሔራዊ ደረጃ እንደሚከበር የቱሪዝም ሚኒስቴር ማስታወቁ ይታወሳል።
የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በደብረ ሮሐ ቅዱስ ላልይበላ በሃይማኖታዊ ሥነ ሥርዓት እየተከበረ ነው። በዓሉ ሊቃነ ጳጳሳት፣ ሊቃውነተ ቤተክርስቲያን እና ምዕመናን በተገኙበት ከዋዜማው ጀምሮ በታላቅ ሃይማኖታዊ ሥነ ሥርዓት ነው ሲከበር ያደረው።
እንደ ሀገር በላልይበላ የሚከበረው የልደት በዓል የተቀዛቀዘውን የቱሪዝም እንቅስቃሴ እንደሚያነቃቃውም ይጠበቃል። ፕሬዚዳንት ሣኅለወርቅ ዘውዴም በብሔራዊ ደረጃ የሚከበረውን የልደት በዓል ለማክበር ነው ላልይበላ የተገኙት።
በደብረ ሮሐ ቅዱስ ላልይበላ እየተከበረ በሚገኘው የልደት በዓል ፕሬዚዳንቷን ጨምሮ፣ የአማራ ክልል ርእሰ መሥተዳድር ይልቃል ከፋለ (ዶ/ር) ፣ ሊቃነ ጳጳሳት፣ ሚኒስትሮች ፣ ከፍተኛ የፌዴራል እና የክልል የመንግሥት የሥራ ኃላፊዎች እና ምዕምናን መገኘታቸውን አሚኮ ዘግቧል።