ህዝበ ክርስቲያኑ የኢየሱስ ክርስቶስን ልደት ሲያከብር ለተጎዱ ወገኖቹ አለኝታነቱን በማሳየት ሊሆን ይገባል-ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል

አሶሳ፤ ታህሳስ 28/ 2014(ኢዜአ) ህዝበ ክርስቲያኑ የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ሲያከብር የተጎዱ ወገኖቹን በስነ-ልቦና ጭምር በመደገፍና አለኝታነቱን በማሳየት ሊሆን እንደሚገባ ብጹዕ አቡነ ሩፋኤል አሳሰቡ፡፡
የአሶሳ፣ ጋምቤላ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ቄለም ወለጋ እና የደቡብ ሱዳን አህጉረ ስብከት ሊቀጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የሠላም እና የልማት አምባሳደር ብጹዕ አቡነ ሩፋኤል ቀዳማዊ የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል በማስመልከት ዛሬ በአሶሳ የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡
ሊቀጳጳሱ በመልዕክታቸው ኢየሱስ ክርስቶስ በረከተ ስጋ እና ነፍስን ለማደል በቤተልሄም ዋሻ መወለዱን መጽሐፍ ቅዱስን ጠቅሰው አብራርተዋል፡፡
በልደቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች መድሃኒት መሆኑን በተግባር ማሳየቱን በመግለጫቸው አመልክተዋል፡፡
ህዝበ ክርስቲያኑ በዓሉን ሲያከብር በግጭት ምክንያት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉትን ያለልዩነት በሚችለው አቅም ሁሉ ሊደግፍ እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡
በሠላም እጦት የሁሉም ሃይማኖት ተከታዮች ተጎጂ መሆናውን ያወሱት ብጹዕ አቡነ ሩፋኤል፤ ህዝበ ክርስቲያኑ ከምግብና ቁሳቀስ ባሻገር ለወገኖቹ የስነ-ልቦና ድጋፍ ጭምር በማድረግ ማጽናናት እንደሚጠበቅበት ገልጸዋል፡፡
በኢትዮጵያ ለ2014 ጊዜ ነገ የሚከበረው የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል “የሠላም አለቃ ነው” ነው ያሉት ሊቀጳጳሱ፤ ሁሉም ዜጎች የሀገራቸውን ሠላም እንዲጠብቁ መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡
በዓሉ የሠላም እና የበረከት እንዲሆን ብጹዕ አቡነ ሩፋኤል መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል፡፡