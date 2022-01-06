የገና በዓልን በመተሳሰብና በመደጋገፍ ማክበር ይገባል-ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ

ሚዛን ታኅሣሥ 28/2014 (ኢዜአ).. የገና በዓልን በመተሳሰብና በመደጋገፍ ማክበር እንደሚገባ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ አስታወቁ።
ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት አስተላልፈዋል።
ዶክተርኢንጂነርነጋሽ በመልዕክታቸው የዘንድሮው የገና በዓል ኢትዮጵያ የገጠማትን የውስጥና የውጭ ፈተና በመመከት የብልጽግና ጉዞዋን እያስቀጠለች ባለችበት ጊዜ ላይ መከበሩ ልዩ እንደሚያደርገው ተናግረዋል።
“በዓሉን ለሀገር ሰላምና ልማት ከመቼም ጊዜ በላቀ መልኩ በመስራት የምናከብረው ነው” ብለዋል።
የክልሉ ህዝብ በህልውና ዘመቻው ሁሉን አቀፍ ድጋፍ በማድረግ ደጀንነቱን በተግባር ማሳየቱን የጠቆሙት ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ በመልሶ ማልማትና በተለያዩ ሀገራዊ ልማቶች ላይ ተሳትፎውን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል።
”የኢትዮጵያን ሰላምና አንድነትማስጠበቅ የወቅቱ የህልውና ጉዳይ ነው” ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በአሸባሪው ህወሓት ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖች በመርዳትና የወደሙ አካባቢዎችን መልሶ በማልማት ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል።
ህብረተሰቡ በዓሉን ሲያከብር ከኮሮና ቫይረስ እራሱን እየጠበቀ እና የመከላከያ እርምጃዎች እየወሰደ መሆን እንዳለበት ጠቁመዋል።
በበዓሉ ወቅት የፀጥታ ችግር እንዳይከሰት ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን አካባቢውን እንዲጠብቅ አሳስበዋል።