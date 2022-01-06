ትክክለኛና ዘመናዊ አሰራርን የተከተለ የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ለውጤታማ አገራዊ ፖሊሲ ቀረጻ ጉልህ ሚና አለው

ታህሳስ 28/2014/ኢዜአ /ትክክለኛና ዘመናዊ አሰራርን የተከተለ የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ለውጤታማ አገራዊ ፖሊሲ ቀረጻ ጉልህ ሚና እንዳለው የአዲስ አበባ ወሳኝ ሁነት ምዝገባ ኤጀንሲ ገለጸ፡፡
ኤጀንሲው በመዲናዋ 40 ወረዳዎችና 70 ተቋማት ላይ በቴክኖሎጂ የታገዘ የወሳኝ ኩነት ምዝገባን በሙከራ ደረጃ እየተገበረ ሲሆን፤ በቀጣይም አሰራሩ ወደ ሌሎች ተቋማት እንደሚሰፋ ተገልጿል፡፡
ኤጀንሲው ለሶስት ወራት ከያዘው የሙከራ ፕሮግራም የአንድ ወር አተገባበሩን ከባለድርሻ አካላት ጋር ገምግሟል፡፡
በመድረኩም በጤና ተቋማት የሚከናወኑ የልደትና ሞት ምዝገባ ወጥነትና ጥራት ማረጋገጥ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ምክክር ተደርጓል፡፡
የኤጀንሲው ምክትል ኃላፊ አቶ ዮናስ አለማየሁ በዚሁ ወቅት እንዳሉት፤ የወሊድ፣ የሞት፣ የጋብቻና የፍች ወሳኝ ሁነቶች ምዝገባ ወቅታዊነት ይጎድላቸዋል፡፡
በተለይም የልደትና ሞት ሁነቶችን በወቅቱ መመዝገብ አገራዊ የእድገት ፖሊሲን በጥራት ለማዘጋጀት መሰረት መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
የምክክር መድረኩ በጤና ተቋማት የሚከሰቱ ሞትንና ልደትን ለመመዝገብ ከተቋማት ጋር የተደረሰውን ቅንጅታዊ አሰራር በመፈተሽ ጥንካሬና ድክመቱን ለመለየት እንደሚረዳም ገልጸዋል፡፡
በሙከራ ደረጃ የሚተገበረው ወቅታዊ ሁነቶች ምዝገባን ወደ ሌሎች ለማስፋት መታቀዱን ተናግረዋል፡፡
የወሳኝ ኩነት ምዝገባዎች ትክክለኛ የመረጃ ምንጭ በመሆን የጤናውን ዘርፍ አገልግሎትና ጥራት ለማሳደግ እንደሚያግዙ የገለጹት ደግሞ የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር ሙሉጌታ እንዳለ ናቸው፡፡
ከዚህ ቀደም በጤና ተቋማት የሚከናወነው የሞትና የውልደት ምዝገባ በሚፈለገው ልክ የተደራጀ አለመሆኑን ጠቅሰው፤ ይህም የመረጃ መፋለስን በማስከተል ትክክለኛ የጤና እቅድን ለመተግበር እንቅፋት መፍጠሩን ተናግረዋል፡፡
የጤና ተቋማት በሙከራ ደረጃ እየተተገበረ ባለው ምዝገባ መካተታቸውንም ነው የተናገሩት፡፡
በዚህም የጤና ተቋማት ከዚህ በፊት ባልተደራጀ መልኩ ሲሰጡት የነበረውን የሞትና ውልደት ምዝገባ እንደሚያዘምን ነው ያስረዱት፡፡
በተለይም ወላጆች የልጆቻቸውን የልደት ሰርተፌኬት መያዛቸው በየትኛው የእድሜ ክልል ምን አይነት የጤና አገልግሎት እንዳገኙ መረጃ በመስጠት ጤናቸውን ለመከታተል ያስችላል ብለዋል፡፡