በዓሉ በአሸባሪው ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖችን የልብ ስብራት የምንጠግንበት ይሆናል- ዶክተር ይልቃል ከፋለ

ባህር ዳር፤ታህሳስ 28/2014 ( ኢዜአ )የገና በዓል በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖችን የልብ ስብራት የምንጠግንበት ይሆናል ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ተናገሩ።
ርዕሰ መስተዳደሩ የገና በዓልን አስመልክተው ባስተላለፉት መልዕክት ለክርስትና ዕምነት ተከታዮችና ለመላ ኢትዮጵያዊያን እንኳን አደረሳችሁ ብለዋል።
የገና በዓል በዘንድሮው ዓመት በተለየ ሁኔታ በላሊበላ ከተማ ባህልና እምነትን በአንድ ላይ በማጣመር እንደሚከበር ነው የገለጹት።
በዓሉ በአንድ በኩል ውድ የሆነውን ሀብታችንን ለዓለም ማህበረሰብ ይበልጥ የምናስተዋውቅበት ነው ያሉት ዶክተር ይልቃል፤በሌላ በኩል ደግሞ አሸባሪው ህወሓት ሀብትና ንብረት አውድሞ በሄደበት ማግስት የሚከበር በመሆኑ ይህም የህዝባችንን የልብ ስብራት የምንጠግንበት ይሆናል ነው ያሉት።
ይህም ዘንድሮ በላሊበላ የሚከበረውን የገና በዓል አከባበር የተለየ እንደሚያደርገው ገልጸዋል።
ላሊበላን የሚጎበኙ የሀገር ውስጥና የውጭ ቱሪስቶች ሀብትና ንብረት የወደመባቸውን ወገኖች መልሶ ለማቋቋም የጎላ አስተዋፅኦ እንዲያደርጉ ለማመቻቸት እየተሰራ መሆኑንም አመልክተዋል።
በአሸባሪው ህወሓት ጉዳት ደርሶባቸው የስነልቦና ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች አስፈላጊው የስነ ልቦና ግንባታ እንዲሰራ ጥሪ አቅርበዋል።
የክልሉ ህዝብና መላ ኢትዮጵያዊያንም ካላቸው ቀንሰው በማካፈል የተጎዱ ወገኖችን መልሶ ለማቋቋም የሚደረገውን ጥረት እንዲያግዙም እንዲሁ።
የዘንድሮው የገና በዓል በሀገር አቀፍ ደረጃ በላሊበላ ከተማ እንደሚከበር የቱሪዝም ሚኒስቴር ማስታወቁን ቀደም ብሎ ተገልጿል።