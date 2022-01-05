ሰዎች ለሰዎች ለአማራ ክልል ከ25 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የሕክምና ቁሳቁሶችን ድጋፍ አደረገ

ባህር ዳር፣ ታህሳስ 27 ቀን 2014 (ኢዜአ) ሰዎች ለሰዎች ግብረ ሰናይ ድርጅት ከ25 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው የሕክምና ቁሳቁሶችና መድኃኒቶችን ለአማራ ክልል ድጋፍ አደረገ።
የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፍአለና ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት ዛሬ በባህር ዳር ከተማ የድጋፉ ርክክብ ተካሄዷል።
የድርጅቱ ሀገር አቀፍ ተጠሪ አቶ ይልማ ታየ በወቅቱ እንዳሉት፤ በአሸባሪው ህወሓት የወደሙ የጤና ተቋማትን ወደ ሥራ በማስገባት ለህብረተሰቡ የጤና አገልግሎት መስጠት ተገቢ ነው።
ለዚህም ድርጅቱ ያደረገው የመድሃኒትና የሕክምና ቁሳቁስ ድጋፍ አጋዥ እንደሚሆን ጠቅሰው፤ “ድጋፉ ስምንት ሆስፒታሎችን ሥራ ለማስጀመር የሚያስችል ነው” ብለዋል።
በቀጣይም የተፈናቀሉ ወገኖችን በመደገፍ ለማቋቋም በሚከናወኑ ተግባራት ድርጅቱ የበኩሉን አስተውፅኦ እንደሚያደርግ አስታውቀዋል።
የድርጅቱ የበጎ ፈቃድ አምባሳደር ሻለቃ ሃይሌ ገብረስላሴ በበኩሉ፤ ድርጅቱ ከእለት ምግብና ቁሳቁስ ባሻገር በመልሶ ማቋቋም ሥራው በስፋት እንደሚሳተፍ ተናግሯል።
ድርጅቱ የዛሬውን ጨምሮ በአማራ እና አፋር ክልሎች ለተፈናቀሉ ወገኖችና ለሕክምና ተቋማት ከ85 ሚሊዮን ብር በላይ ወጭ በማድረግ ድጋፍ ማድረጉን ገልጿል።
ክልሉና ህብረተሰቡ አሁን ከገጠማቸው ችግር እንዲወጡ መላው ዳያስፖራና ሌላውም ኢትዮጵያዊ እንዲሳተፍም ጥሪ ቀርቧል።