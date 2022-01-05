ከኢትዮጵያ ጋር ያለንን ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር እንሰራን

ታኅሳስ 27 ቀን 2014 (ኢዜአ) መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ አዲስ የተሾሙ የተለያዩ አገራት አምባሳደሮች ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸውን የሁለትዮሽና የባለ ብዙ ወገን አጋርነት ይበልጥ ለማጠናከር እንደሚሰሩ ተናገሩ።
ፕሬዝዳንት ሣህለወርቅ ዘውዴ በኢትዮጵያ አዲስ የተሾሙ የዘጠኝ አገራት አምባሳደሮችና የአረብ ሊግ አምባሳደርን የሹመት ደብዳቤ ዛሬ በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለዋል።
የሹመት ደብዳቤያቸውን ያቀረቡት የማላዊ፣ የፍልስጤም፣ የጊኒ ቢሳው፣ የቡርኪና ፋሶ፣ የታንዛኒያ፣ የኩባ፣ የአረብ ሊግ፣ የቡሩንዲ፣ የሴኔጋልና ጣሊያን አምባሳደሮች ናቸው።
አምባሳደሮቹ በኢትዮጵያ በሚኖራቸው ቆይታ የአገራቸውንና የኢትዮጵያን ዘርፈ ብዙ የሁለትዮሽ ግንኙነቶች ይበልጥ ለማጠናከር እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል።
አገራቱ ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸውን የትብብር መስኮች በማስፋትና አዲስ አጋርነት ለመመሥረትም ትኩረት አድርገው እንደሚሰሩ ተናግረዋል።
ከሁለትዮሽ ግንኙነት በዘለለ በቀጠናዊና በባለ ብዙ የትብብር መስኮች ላይም ግንኙነቱን ይበልጥ ለማጠናከር ከኢትዮጵያ ጋር ለመሥራት ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በኢትዮጵያ የታንዛኒያ አምባሳደር ኢኖሰንት ኢዩጌን ሺዩ፤ ታንዛኒያና ኢትዮጵያ በተለያዩ መስኮች ላይ ያሏቸውን ትብብር ለማጠናከር ትኩረት እንደሚያደርጉ ተናግረዋል።
በኢትዮጵያ የኩባ አምባሳደር ጆርጅ ፈርናንዶ ኒኮላስ በበኩላቸው ኩባ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ሁለንታናዊ ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር እሰራለሁ ብለዋል።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አምባሳደሮቹ አገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸውን አጋርነት ለማጠናከር እንደሚሰሩ ተናግረዋል ሲሉ ገልጸዋል።
ፕሬዝዳንት ሣህለወርቅ ዘውዴም ኢትዮጵያ ከአገራቱ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማጠናከር ፍላጎት እንዳላት ማንሳታቸውንና ለዚህም ቁርጠኛ ናት ማለታቸውን አምባሳደር ዲና ገልጸዋል።
አምባሳደሮቹ በአሁኑ ወቅት ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸው አንዳንድ አገራት ኢትዮጵያን በተመለከተ የሚያስተላለፉትን የሐሰት መረጃ ያመከነ ክስተት መሆኑን ነው ያስረዱት።
በተለይም አምባሳደሮቹ ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸው “ኢትዮጵያ ውስጥ ሠላም የለም” በማለት ዜጎቻቸውን እንዲወጡ ለሚጎተጉቱ አንዳንድ አገራትም ትልቅ ትርጉም አለው ብለዋል።
ኢትዮጵያ በቀጣይ ከሁሉም አገራት ጋር ያላትን ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከርና የግንኙነት አድማሱን ለማስፋት ትኩረት አድርጋ እንደምትሰራ አምባሳደር ዲና አረጋግጠዋል።