የትግራይ ክልል ሕዝብ ራሱን ከአሸባሪው ቡድን ነጥሎ ለመብቱና ለጥቅሙ መከበር እንዲቆም መንግስት ጥሪ አቀረበ

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 27 ቀን 2014 (ኢዜአ) የትግራይ ክልል ሕዝብ ራሱን ከአሸባሪው ቡድን ነጥሎ ለመብቱና ለጥቅሙ መከበር እንዲቆም የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስቴር ጥሪ አቀረበ።
የመልሶ ማቋቋም መርኃ ግብሩ በተቀናጀና ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት በሚያስችል አቅጣጫ እንዲመራ በተወሰነው መሠረት ሥራ መጀመሩንም ሚኒስቴሩ ገልጿል።
የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ፤ ዛሬ በሰጡት መግለጫ መከላከያ ሠራዊት በያዛቸው አካባቢዎች እንዲጸና መደረጉን አስታውሰዋል።
ሠራዊቱ ከያዛቸው አከባቢዎች ምንም አይነት እንቅስቃሴ አለመደረጉን ጠቁመው ይህም የትግራይ ሕዝብ የሽብር ቡድኑ ትክክለኛ ማንነት እንዲገነዘብ ለማድረግ ነው ብለዋል።
የትግራይ ሕዝብ በሽብር ቡድኑ ምክንያት ለተለያዩ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች መዳረጉን ገልጸው ሕዝቡ ራሱን ከአሸባሪው ቡድን ነጥሎ ለመብቶቹና ለጥቅሞቹ መከበር እንዲቆም ጥሪ አቅርበዋል።
የትግራይ ሕዝብ ይህን አጋጣሚ በመጠቀም ሽብርተኛውን ቡድንና ሽብርተኞችን ሊያወግዝና ሊቃወም ይገባል ብለዋል።
መንግስት የህዝቡን ችግር ለመፍታት ዝግጁ መሆኑን ገልጸው፣ ይህ እንዲሆን የትግራይ ሕዝብ የሽብር ቡድኑን የጦርነት አባዜ መታገል እንዳለበት አሳስበዋል።
ሚኒስትሩ በመግለጫቸው በሽብር ቡድኑ ተወረው በነበሩ አካባቢዎች ከፍተኛ ውድመት መድረሱን አስታውሰው፤ ነፃ በወጡት አካባቢዎች የወደሙ መሰረት ልማቶችን ለአገልግሎት ለማብቃት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በሽብር ቡድኑ የጉዳት ሰለባ የሆኑ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም ኅብረተሰቡ እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጠይቀዋል።
ከሽብር ቡድኑ ጋር ግንኙነት አላቸው በሚል ከተጠረጠሩ ግለሰቦች መካከል ዝቅተኛ ተሳትፎ ያላቸውና በድርጊታቸው የተጸጸቱት በይቅርታ እየተለቀቁ መሆኑን ተናግረዋል።
የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጥሪ ተቀብለው ወደ አገር ቤት የገቡ ዳያስፖራዎች በአሸባሪው የተጎዱ አካባቢዎችን በመደገፍ እያደረጉት ላለው እገዛ ሚኒስትሩ ምስጋና አቅርበዋል።