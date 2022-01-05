በአማራ ክልል ዳያስፖራው የሚሰማራባቸው የኢንቨስትመንት አማራጮች ተለይተው ተዘጋጅተዋል

ባህር ዳር፣ ታህሳስ 27 ቀን 2014 (ኢዜአ) በተለያዩ የልማት መስኮች መሰማራት ለሚፈልጉ ዳያስፖራዎች የኢንቨስትመንት አማራጮች ተለይተው መዘጋጀታቸውን የአማራ ክልል ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ዮሐንስ አማረ ለኢዜአ በሰጡት መግለጫ “አሸባሪው የህወሓት ቡድን በክልሉ የተለያዩ ዞኖች ፈጽሞት በነበረው ወረራ በኢንቨስትመንት ዘርፉ ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል” ብለዋል።
ቡድኑ በወረራ በቆየባቸው አካባቢዎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችና አምራች ኢንዱስትሪዎች ላይ ዘረፋና ውድመት ማድረሱን ጠቅሰው፤ በነዚህ ፕሮጀክቶች በቋሚነትና በጊዚያዊነት ተቀጥረው ይሰሩ የነበሩ ዜጎች በአሁኑ ወቅት ከሥራ ውጭ ለመሆን መገደዳቸውን ተናግረዋል።
በአሸባሪው ህወሓት ጉዳት የደረሰባቸውን ፕሮጀክቶች የጉዳት መጠን በመለየት በአጭር፣ በመካከለኛና በረጅም ጊዜ ወደ ሥራ ለማስገባት በባለሙያዎች የጉዳት መጠናቸው እየተጠና መሆኑን ገልጸዋል።
ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን በዓላትን ከማክበር ጎን ለጎን በአሸባሪው ህወሓት በወራራ ተይዘው በነበሩ አካባቢዎች የደረሰውን ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ተዘዋውረው እንዲመለከቱ እንደሚደረግም አቶ ዮሐንስ ጠቁመዋል።
“የተጎዳውን የክልሉ ኢኮኖሚ ወደነበረበት ለመመለስ ዳያስፖራው የሚሰማራባቸው ስድስት የተለያዩ የኢንቨስትመንት ልማት ቀጠናዎች ተለይተዋል” ብለዋል።
ክልሉ ሰፊ የኢንቨስትመንት አማራጭ እንዳለው ገልጸው፤ በጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ጥሪ መሰረት ወደሀገር ቤት የመጡ ዳያስፖራዎች በክልሉ በተለያዩ የልማት ዘርፎች እንዲሰማሩ ጥሪ አቅርበዋል።
በግብርና ምርቶች ማቀነባበር፣ በማዕድንና ማኑፋክቸሪንግ፣ በቱሪዝም ልማት፣ በሳይንስ ቴክኖሎጂ ፈጠራና በኢንፎርሜሽን ዘርፎች ዲያስፖራውና ዕውቀቱ ያላቸው ምሁራን ቅድሚያ ሰጥተው እንዲሰማሩም የክልሉ መንግስት ፍላጎት መሆኑን አቶ ዮሐንስ አስታውቀዋል።
ለዳያስፖራው ፈጣን ምላሽ ለመስጠትም በፓርኮች፣ በኢንዱስትሪ መንደሮች እና በግብርና ዘርፍ ለሚሰማሩ መሬትን ከሶስተኛ ወገን ነፃ በማድረግ አቅርቦቱን ምቹ የማድረግ ስራ እየተከናወነ ይገኛል ነው ያሉት።
የክልሉ መንግስትም ከወትሮው በተለየ ሁኔታ ወደ ክልሉ መጥተው መዋዕለንዋያቸውን ለሚያፈሱ ዳያስፖራዎችና ባለሃብቶች ፈጣን አገልግሎት ለመስጠት አስፈላጊውን ዝግጅት አድርጎ እየጠበቀ መሆኑን አቶ ዮሐንስ አመልክተዋል።