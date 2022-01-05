ታህሳስ 27 ቀን 2014 (ኢዜአ) በአሸባሪው ህወሃት ፈርሶ የነበረው የአልውሃ ድልድይ ጥገናው ተጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆነ።
አሸባሪው ቡድን በሰራዊቱ በደረሰበት በወረራ በቆየባቸው ከወልዲያ እና አካባቢው ሸሽቶ ሲወጣ የአልውሃን ድልድይ አፍርሶ መፈርጠጡ ይታወቃል።
አካባቢው ከአሸባሪው ቡድን ነጻ መሆኑን ተከትሎ የአልውሃ ድልድይ የጥገና ስራ ተጠናቆ በዛሬው ዕለት ለአገልግሎት ክፍት መሆኑን ኢዜአ በቦታው ተገኝቶ ተመልክቷል።
የአልውሃ ድልድይ ፕሮጀክት መሃንዲስ ኢንጅነር ዮሐንስ አያሌው፤ የድልድዩ የጥገና ስራ በሰባት ቀናት ውስጥ መጠናቀቁን ተናግረዋል።
የድልድዩ ግንባታም ሙሉ በሙሉ በብረት የተከናወነ መሆኑን ገልጸው 55 ሜትር ርዝመት እንዳለውም ገልጸዋል።
ድልድዩም 60 ቶን ወይም 600 ኩንታል የመሸከም አቅም እንዳለውም ጠቅሰው፤ ከሚሰጠው አገልግሎት አኳያ ከፍተኛ ወጪ ተደርጎበት በአጭር ጊዜ ውስጥ የጥገና ስራው እንዲከናወን መደረጉን አመልክተዋል።
የድልድዩ ግንባታ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊጠናቀቅ የቻለውም የኮምቦልቻ ዲስትሪክት የወልድያ ሴክሽን ሰራተኞች ሌት ተቀን በቁጭት ባከናወኑት ስራ መሆኑንም ገልጸዋል።
ጥገናው በጥራት እና በአጭር ጊዜ የተጠናቀቀ ሲሆን ለረጅም ጊዜ መገልገል እንዲችል ተደርጎ የተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
የአካባቢው ህብረተሰብና አሽከርካሪዎች በድልድዩ መልሶ መገንባትና ለአገልግሎት መብቃት በመቻሉ የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል።