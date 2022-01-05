የብልፅግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ ለተፈናቃዮች ድጋፍ ማሰባሰብ ሊጀምር ነው

ታህሳስ 27 ቀን 2014 (ኢዜአ) የብልፅግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ በአሸባሪው ህወሃት ለተፈናቀሉ ዜጎች ‘200 ብር ለእናቴ’ እና ‘አንድ እቃ ለአንድ ተፈናቃይ’ በሚል መርህ ድጋፍ ማሰባሰብ ሊጀምር መሆኑን ገለጸ።
ሊጉ በስድስት ወራት እቅድ አፈጻጸም፣ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ፣ ተፈናቃዮችን መልሶ በማቋቋም እንዲሁም የሴቶችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት በማረጋገጥ ዙሪያ ውይይት አድርጓል።
የሊጉ ፕሬዚዳንት ወይዘሮ መሰረት መስቀሌ በዚሁ ወቅት እንዳሉት ፓርቲው ባለፉት ስድስት ወራት በተለያዩ ክልሎች የሚገኙ ሴቶች በጤና፣ በትምህርት፣ በስራ እድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ ስራዎችን ሰርቷል።
በዚህ ዓመት አሸባሪው በፈጠረው ችግር ምክንያት ሴቶች ከባድ ኢ-ሰብአዊ ጉዳቶች እንደገጠማቸው ተናግረዋል።
እነዚህ ንጹሓን ዜጎች ከገጠሟቸው የተለያዩ ጉዳቶች እንዲያገግሙ የማድረግ ስራ መሰራት አለበት ብለዋል።
ከዚህም አልፎ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ የማቋቋም ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የብልፅግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ የሚጠበቅበትን እንደሚወጣ ነው የተናገሩት።
”በተለይም በጦርነት የወደሙ ሆስፒታሎች እና ጤና ተቋማት ስላሉ እናቶች በቤት ውስጥ እንዲወልዱ ተገደዋል” ነው ያሉት።
አክለውም ሊጉ የተፈናቀሉ ወገኖችን ለመደገፍ የሚያስችል ‘200 ብር ለእናቴ’ እና ‘አንድ እቃ ለአንድ ተፈናቃይ’ በሚል መርህ ሀብት የማሰባሰብ ስራ ለመስራት ማቀዱንም ጠቅሰዋል።
በውይይቱ የተሳተፉት የአፋር ክልል ብልጽግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ ምክትል ሰብሳቢ ወይዘሮ ነስመ ኡዳ፣ የክልሉ ሴቶች በተለያዩ ተግባራት የህልውና ዘመቻውን አግዘዋል ብለዋል።
በዚህም የስንቅ፣ የሞራል እና የተለያዩ ድጋፎች ሲያደርጉ እንደነበር አንስተው ይህንን ተግባር አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል።
መልሶ የማቋቋም ስራው የተሳካ እንዲሆንም የገቢ ማሰባሰቢያ ለማድረግ እቅድ መያዛቸውን ነው የገለጹት።
የደቡብ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ ጽህፈት ቤት ሀላፊ ወይዘሮ ነኢማ ሙኒር በበኩላቸው በአሸባሪው ሀይል ለችግር የተጋለጡ ወገኖችን ለመደገፍ የፓርቲው ሴቶች ሊግ ባስቀመጠው መሰረት እንደሚሰራ ጠቅሰዋል።
የክልሉ ሴቶች ሊግ ለመልሶ ማቋቋም የሚረዱ ቁሳቁሶችን የማሰባሰብ ስራ እያከናወነ መሆኑንም ገልጸዋል።