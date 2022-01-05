የተበረከተልን ቤት የወደፊት የመኖር ተስፋችንን ብሩህ አድርጎልናል

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 27 ቀን 2014 (ኢዜአ) የተበረከተልን ቤት ከመኖሪያነቱ ባለፈ የወደፊት የመኖር ተስፋችንን ብሩህ አድርጎልናል ሲሉ በአዲስ አበባ አራዳ ክፍለ ከተማ ቤት የተበረከተላቸው ነዋሪዎች ተናገሩ።
የክፍለ ከተማው አስተዳደር በሕገ-ወጥ መንገድ ተይዘው የነበሩ 110 ቤቶችን በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ ዜጎች አስረክቧል፡፡
ለነዋሪዎቹ የተላለፉት ቤቶች በሕገ-ወጥ መንገድ በተለያዩ አካላት ተይዘው የነበሩ የመንግስት ቤቶች መሆናቸው ታውቋል።
ቤት ከተበረከተላቸው መካከል ወይዘሮ መሰረት ብርሃኑ በቤት ስጦታው መደሰታቸውን ገልጸው ለአስተዳደሩ ምስጋና አቅርበዋል፡፡
የተበረከተልኝ ቤት ከመኖሪያነቱ ባለፈ በቀጣይ የመኖር ተስፋየን ብሩህ አድርጎልኛል ያሉት ደግሞ ወይዘሮ መሲሳ መሐመድ ናቸው።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ መለስ አለሙ ቤቶቹን ሲያስረክቡ ባስተላለፉት መልዕክት ሂደቱ የከተማዋን ነዋሪዎች ፍትሐዊ የቤት ተጠቃሚ ለማድረግ ከሚከወኑ እቅዶች መካከል አንዱ ነው ብለዋል፡፡
በቀጣይም ህገወጥነትን በመከላከል በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ ዜጎች ቤት የማስተላለፍ ስራው ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል፡፡