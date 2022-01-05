በጎንደር ለበዓሉ የሚታደሙ እንግዶችን ተቀብሎ ለማስተናገድ ዝግጅት ተደርጓል

ጎንደር፤ ታህሳስ 27/2014 (ኢዜአ) በጎንደር ከተማ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ስርዓቱን ጠብቆ በየዓመቱ በድምቀት የሚከበረውን የጥምቀት በዓል ለመታደም የሚመጡ ዳያስፖራዎችንና እንግዶችን ተቀብሎ ለማስተናገድ ዝግጅት መደረጉን የከተማዋ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም መምሪያ አስታወቀ።፡
የመምሪያው ሃላፊ አቶ ቻላቸው ዳኜ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ ከተማ አስተዳደሩ ለበዓሉ ልዩ ትኩረት በመስጠት አንድ አብይና ዘጠኝ ንዑሳን ኮሚቴዎችን በማዋቀር የቅድመ ዝግጅት ተግባር ሲያከናውን ቆይቷል።
ከጥምቀት በዓል አንድ ሳምንት ቀደም ብሎ የጎንደርና አካባቢው ባህላዊ እሴቶች ለህዝብ እይታ የሚቀርቡበት የባህል ሳምንት ፌስቲቫል እንደሚካሄድ ገልጸዋል።
በፌስቲቫሉ የጎንደሬዎች ባህላዊ አለባበስ፣ ውዝዋዜ፣ ዘፈኖችና የጸጉር አሰራር የሚያሳይ የጎዳና ላይ ትዕይንት ለህዝብ እይታ እንደሚቀርብም አስታውቀዋል።
የአጼ ቴዎድሮስ ሹሩባ/ቁንዳላ/ እና ሌሎች ጥንታዊ ቅርሶችም “በራስ ግምብ ሙዚየም” ለህዝብ እይታ ይቀርባሉ ነው ያሉት ።
በሙዚየሙ የከተማውን የኢንቨስትመንት አማራጮች ለማስተዋወቅም ሲምፖዚየም እንደሚኖር ሃላፊው አመላክተዋል።
በአሁኑ ወቅት ከከተማ ጽዳት ስራ በተጨማሪ የጥምቀት በዓል የሚከበርበትና ታቦታት ወደ ሚያርፉበት ቦታ የሚወስዱ መንገዶች በመጠገን እየተመቻቹ መሆኑን አስረድተዋል።
የተበላሹ የመንገድ ዳር መብራቶችን ከመጠገን ጀምሮ በድምቀት ከሚከበረው የጥምቀት በዓል ጋር ተያይዞ ለሚዘጋጀው የንግድ ትርኢትና ባዛር የቅድመ ዝግጅት ሥራው በመገባደድ ላይ እንደሚገኝ ተናግረዋል፡፡
“የዳያስፖራው ወደ ከተማው መምጣት በኮሮናቫይረስ እና በጦርነቱ ተቀዛቅዞ የቆየውን የቱሪዝም እንቅስቃሴ በማነቃቃት የአካባቢው ብሎም የሀገር ውስጥ ቱሪዝምን ለማጠናከር ፋይዳው የጎላ ነው” ብለዋል።
በከተማው ደረጃቸውን የጠበቁ ከ10 በላይ ሆቴሎች እንግዶችን ተቀብሎ ለማስተናገድ የተሟላ ዝግጅት ማድረጋቸውን የገለጹት ደግሞ የከተማው ሆቴሎች ማህበር ፕሬዚዳንት አቶ አማረ አጥናፉ ናቸው።
ሆቴሎች ምክንያታዊ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ ባለማድረግ እንግዶች በቆይታቸው ደስተኛ እንዲሆኑ በማድረግ በኩል የጋራ ስምምነት ላይ መደረሱንም አስታውቀዋል።
የከተማዋ አሰተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ዘውዱ ማለደ በበኩላቸው፤ “የጎንደር ህዝብ በእንግዳ ተቀባይነቱና አክባሪነቱ መልካም እሴቶችን ያጎለበተ ነው” ብለዋል።
በጥምቀት በዓል መዳረሻ ወቅት የአጼ ቴዎድሮስ ሹሩባ / ቁንዳላ/ን ጨምሮ ጥንታዊና ታሪካዊ ቅርሶች ወደ ከተማው መምጣት ለበዓሉ ልዩ ድባብ የሚያጎናጽፍ ታሪካዊ ክዋኔ መሆኑን አውስተዋል።
በበዓሉ ላይ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ዲያስፖራዎችና እንግዶች ይታደማሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ተመልክቷል።