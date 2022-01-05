መድረኩ በሀሳብ የበላይነት የሚያምን ሀገር ተረካቢ ትውልድ ለመገንባት ሚና ይኖረዋል

ጂንካ፤ ታህሳስ 27/2014 (ኢዜአ) ሀገራዊ የምክክር መድረክ በሀሳብ የበላይነት የሚያምን ሀገር ተረካቢ ትውልድ ለመገንባት ሚና እንደሚኖረው የጂንካ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ።
የኢፌዴሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ታህሳስ 20/2014ዓ.ም. ባካሄደው ሁለተኛ ልዩ ስብሰባው ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ለማቋቋም የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ በአብላጫ ድምጽ መጽደቁ በወቅቱ ተገልጿል፡፡
በጉዳዩ ላይ ኢዜአ ከነጋገራቸው የጂንካ ከተማ ነዋሪዎች መካከል አቶ ጥላሁን ተፈሪ እንዳሉት፤ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጸደቀው ረቂቅ አዋጅ መሰረት ኮሚሽኑ ወደ ተግባር ሲሸጋገር የሀገርን ውስብስብ ችግሮች ለመፍታት አስተዋጽኦ ይኖረዋል።
የኮሚሽኑ አሰራር ተከትሎ በየደረጃው የሚፈጠሩት የምክክር መድረኮች ዜጎች በሀገራቸው ጉዳይ ተቀራርበው እንዲወያዩ እንደሚያስችል የጠቆሙት ነዋሪው፤ በሂደትም ችግሮችን በመፍታት የሀገርን የወደፊት ዕጣ ፈንታ የመወሰን ጉልህ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ተናግረዋል ።
የምክክር መድረኩ ብዝሃ-ባህሎችን እና አስተሳሰቦችን መቀበልና ማስተናገድ የሚያስችል መሆን እንደሚኖርበት አመልክተዋል።
ሀገራዊ መግባባትን የሚያጎለብቱና አብሮነትን የሚያጠናክሩ መሆን እንዳለበትም ጠቁመዋል።
የምክክር መድረኮች በሀሳብ የበላይነት የሚያምን ሀገር ተረካቢ ትውልድ ለመገንባት በጎ አስተዋጽኦ እንደሚኖራቸው የተናገሩት ደግሞ አቶ አበራ ዋጆ ናቸው።
ሀገር በተሻሉና ጠቃሚ በሆኑ ሀሳቦች መመራት እንዳለባት አመልክተው፤ በመድረኮቹ መግባባት ላይ የሚደረስባቸው ጉዳዮች ትውልዱ የሚማርበትን እድል የሚፈጥሩ እንደሚሆኑ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል።
ሀገራዊ መግባባትን የሚፈጥሩና አብሮነትን የሚያጎለብቱ ንድፈ ሀሳቦች በትምህርት ፖሊሲው ላይ ሊካተቱ እንደሚገባ ጠቁመዋል።
የከተማዋ ነዋሪና የደቡብ ኦሞ ዞን የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳይ መምሪያ የህዝብና ሚዲያ ግንኙነት ቡድን መሪ አቶ ጋሻው ገላው በበኩላቸው፤ የምክክር መድረኮች ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን በጎ አስተዋጽኦ እንደሚኖራቸው ተናግረዋል።
የኮሚሽኑ መቋቋም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን በማጠናከር ረገድም አስተዋጽው የጎላ እንደሚሆን አመልክተዋል።
ኢትዮጵያ ሲገጥሟት የቆዩት ችግሮች በቀጣይ በየደረጃው በሚካሄዱ የምክክር መድረኮች ለመፍታት አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ነው አቶ ጋሻው የተናገሩት።
በኮሚሽነርነት የሚመረጡ ግለሰቦች ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችሉ ሀሳቦችን አሰባስበው በመሰነድ ምቹ ሁኔታ የመፍጠር አቅም ያላቸው ሊሆኑ እንደሚገባም ጠቁመዋል።
የሚካሄደው ሀገራዊ የምክክር መድረክ ሁሉን አካታች የሆነ ሠላምና ሀገረ መንግስት ግንባታ ላይ የሚያተኩር እንደሆነ፣ ለዚህም ነጻና ገለልተኛ ተቋም ለመመስረት በሂደት ላይ ይገኛል።
በመድረኩ እንዴትና በምን ዓይነት ሁኔታ እንደሚካሄድ የራሱ መመሪያ ተዘጋጅቶለት በነጻና ገለልተኛ ተቋም በመመራት በዋና ዋና ሀገራዊ ጉዳዮች እና ሀገረ-መንግስት ግንባታ ላይ እንጂ ከአሸባሪ ቡድኖች ጋር የሚደረግ ድርድር እንዳልሆነ ሊታወቅ ይገባል ሲል የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት በቅርቡ በሰጠው መግለጫ አብራርቷል።