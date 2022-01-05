በህልውና ዘመቻው የታየው ጠንካራ አንድነት በልማቱም እንዲደገም እንሰራለን

ሶዶ፤ ታህሳሰ 27/2014 (ኢዜአ) በህልውና ዘመቻው የታየው ጠንካራ አንድነት በልማት ስራም እንዲደገም አበክረው እንደሚሰሩ የወላይታ ዞን አመራሮች አስታወቁ ።
ከድህረ ጦርነት በኋላ ባሉ ጉዳዮች ላይ ላለፉት ሁለት ቀናት በሶዶ ከተማ ሲካሄድ የቆየው የዞኑ ጠቅላላ አመራሮች የምክክር መድረክ ትናንት ማምሻውን ተጠናቋል።
በመድረኩ ከተሳተፉ አመራሮች መካከል አቶ ዮሐንስ በየነ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ኢትዮጵያዊያን የህልውና ዘመቻው ላይ ከዳር እስከ ዳር በመነቃነቅ ሙሉ አቅማቸው ተንቀሳቅሰው ታሪክ ሰርተዋል።
ይህ በጠንካራ አንድነት የተገኘው ድል ተቀናጅቶና ተባብሮ የመስራት አቅም የፈጠረ መሆኑንም አውስተዋል።
አሁንም በህልውና ዘመቻው የታየው ጠንካራ አንድነት በአካባቢው ብሎም በሀገር ልማት ስራዎች ላይ ለመድገም አበክረው እንደሚሰሩ ነው የተናገሩት።
ይህን የተቀናጀ አቅም በመጠቀም ከድህረ ጦርነት በኋላ ሊከሰቱ የሚችሉ ስነልቦናዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮችን ለማለፍ መዘጋጀት ይገባል ብለዋል።
ድህረ ጦርነት በአግባቡ መመራት የሚገባው ከባድ ምዕራፍ መሆኑን የገለጹት አቶ ዮሐንስ፤ ይህንን ለመቋቋም በሚያስችሉ ቅድመ ሁኔታዎች ዙሪያ መግባባት ላይ መደረሱን አስረድተዋል።
የሃሳብና የተግባር አንድነትን በማጠናከር የተገኙ ድሎች ተጠብቀው ዘላቂ ሰላምና ሁለንተናዊ ልማትን ለማረጋገጥ እንተጋለን ሲሉ አክለዋል፡፡
የዞኑ ዋና አፈጉባኤ ወይዘሮ ካሰች ኤሊያስ በበኩላቸው፤ በተገኘው ድል ሳንኩራራ መልካም አስተዳደር ጉድለቶችን ማስተካከል ላይ መድገም ይገባል ብለዋል።
የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ለነገ የሚባል ጉዳይ አይደለም ያሉት ዋና አፈጉባዔዋ ፤አድሎአዊ አሰራርን በማስወገድ በህልውና ዘመቻው የተገኘውን ድል በልማቱም እናስቀጥላለን ሲሉ አስታውቀዋል።
በየመሥሪያ ቤቶች የሚታየውን የአገልግሎት አሰጣጥ ችግርና የህብረተሰብ እንግልት በመቀነስ የተገልጋይ እርካታን ከፍ ለማድረግም እንዲሁ።
አሸባሪው የህወሃት ቡድን በፈጸመው ጥቃት የተፈናቀሉ ወገኖችን ከመደገፍ ባለፈ ዘማች ቤተሰብ የመንከባከብ ስራው ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ገልጸዋል።