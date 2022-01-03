በህልውና ዘመቻ የተገኘውን ድል በልማትና መልካም አስተዳደር በመድገም የገባነውን ቃል እውን እናደርጋለን

ታህሳስ 25 ቀን 2014 (ኢዜአ) በህልውና ዘመቻው የተገኘውን ድል በልማትና መልካም አስተዳደር በመድገም ለሕዝብ የገባነውን ቃል እውን እናደርጋለን” ሲሉ የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወሉ አብዲ ተናገሩ።
በአዳማ ከተማ አባ ገዳ አዳራሽ ሲካሄድ የቆየው የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች የምክክር መድረክ ዛሬ ተጠናቋል።
ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በመድረኩ ማጠናቀቂያ ላይ እንደገለጹት፤ ክልሉ ሀገሪቱን ለማፍረስ የተወጠነውን ሴራ በሕዝቦች ትብብር ለማሸነፍ ድርሻውን እየተወጣ ነው።
ይህም ሆኖ የኢኮኖሚ ጦርነት፣የመልካም አስተዳደር እጦት፣ብልሹ አሰራርና ሌብነትን ለማስወገድ ትግሉን እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።
የክልሉ መንግስት በዘመቻው የተገኘውን ድል በልማትና መልካም አስተዳደር በመድገም ለሕዝብ የገባውን ቃል እውን ለማድረግ ይተጋል ነው ያሉት አቶ አወሉ።
በተለይ አሸባሪው የህወሃት ቡድን ሀገር ላይ የደቀነውን ወቅታዊ የፀጥታ ስጋት በማስወገድ በጦርነቱ የተገኘውን ድል በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት መድገም አለብን ብለዋል።
የኦሮሞ ሕዝብ ወራሪው ሃይል በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የከፈተውን ጦርነት በመፋለም ረገድ በጉልበቱ፣በሃብቱ፣በገንዘቡና ልጆቹን መርቆ በመስጠት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና አንድነት ለማረጋገጥ የድርሻውን ሲወጣ መቆየቱን ጠቅሰዋል።
በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የነበረው ጦርነት የህዝቦችን አንድነት ያጠናከረ ነው፤ በዚህም ሕዝቡ ትልቅ ዋጋ በመክፈል በጦርነቱ ያስገኘው ታሪካዊ ድል በመሆኑ ልማትና መልካም አስተዳደርን በማረጋገጥ መካስ አለብን ነው ያሉት።
በክልሉ መሥሪያ ቤቶች የሚታየውን የአገልግሎት አሰጣጥ ችግር በምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ የሚመራ የጋራ ግብረ ሃይል መቋቋሙንና አደረጃጀቱም እስከ ዞኖች፣ወረዳዎችና ከተሞች መውረዱንም አመላክተዋል።
ግብረ ሃይሉ ሕዝቡን በዋናነት በማሳተፍ ብልሹ አሰራርና ሌብነትን በማስወገድ ፈጣን፣ቀልጣፋ፣ፍትሃዊና ተደራሽ የሆነ መንግሥታዊ አገልግሎት ለመስጠት እንደሚሰራ አስታውቀዋል።
በማዘጋጃ ቤቶች፣በፍርድ ቤቶችና ሕግ አስከባሪ አካላት፣ገቢዎችና በሌሎች የአገልግሎት ዘርፎች የተንሰራፋውን የመልካም አስተዳደርና ሌብነት ችግሮች መዋጋት የግብረ ሃይሉ ቀዳሚ ተግባር መሆኑንም ገልጸዋል።
በውጭ ሃይሎች እየተፈጠረ ያለውን የኢኮኖሚ ተጽዕኖ ለመቋቋም የበጋ ወቅት ስንዴ መስኖ ልማትን ጨምሮ ሌሎች የኢኮኖሚ ማነቃቂያ ተግባራት እየተከናወኑ መሆናቸውን አቶ አወሉ ተናግረዋል።
ለዚህም በክልሉ ከ250 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት ስንዴ በመስኖ እየለማ መሆኑን ጠቅሰው፤ትላልቅ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ፕሮጀክቶች በፍጥነት ተጠናቀው ወደ ልማት እየገቡ ነው ብለዋል።
የክልሉ ሕዝብ በልማት፣በአገልግሎት አሰጣጥና በመልካም አስተዳደር ዙሪያ በሚደረገው እንቅስቃሴ የደርሻውን እንዲወጣም ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ጠይቀዋል።
ኢትዮጵያን እናልማ፣እንገንባ፣እንዘጋጅ
ሀገርን በዘላቂነት እናልማ
የፈረሰውን አብልጠን እንገንባ
ለማንኛውም ፈተና እንዘጋጅ