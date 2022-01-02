በዞኑ በ264 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ የተፈጥሮ ሃብት ልማትና ጥበቃ ሥራ ይከናወናል

አምቦ ፤ታህሳስ 24/2014 (ኢዜአ) በምዕራብ ሸዋ ዞን በበጋው ወራት በ264 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ የተፈጥሮ ሃብት ልማትና ጥበቃ ሥራ ለማከናወን ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የዞኑ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ጽህፈት ቤት አስታወቀ፡፡
የተፈጥሮ ሃብት ልማትና ጥበቃ ሥራው ከጥር ወር 2014 ዓም መጀመሪያ ጀምሮ ለሁለት ወራት የሚካሄድ ነው፡፡
በዞኑ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ጽህፈት ቤት የተፋሰስ ልማት ባለሙያ አቶ ፈዬራ ኦሉማ ለኢዜአ እንደገለጹት የተፈጥሮ ሃብት ልማትና ጥበቃ ሥራው የሚካሄደው 529 ተፋሰሶችን መሰረት በማድረግ ነው።
በተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ስራው ከ50 ሺህ ሄክታር በላይ በሚሆን ማሳና በነጻ ተፋሰሳማ መሬት ላይ የዕርከን ስራ እንደሚካሄድ ጠቅሰዋል።
“የተራቆቱ መሬቶችን ከሰውና ከእንስሳት ንክኪ ከልሎ እንዲጠበቅ ማድረግም በልማት ስራው የሚከናወን ተግባር መሆኑን አመልክተዋል ።
በተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ስራው 424 ሺህ አርሶ አደሮች እንደሚሳተፉ ተናግረዋል፡፡
እንደ ባለሙያው ገለጻ ለሥራው የሚያስፈልጉ ዶማ፣ አካፋና ሌሎች አነስተኛ የነፍስ ወከፍ የልማት መሳሪያዎች ዝግጅትና የግንዛቤ ማስጨበጫዎች እየተካሄዱ ነው።
በአምቦ ወረዳ የቆራ ግራንጬ ቀበሌ ነዋሪ አርሶ አደር ነጋሽ ሙለታ የተፋሰስ ልማትሥራ ምርታማነታቸውን በማሳደጉ ዘንድሮ ለሚከናወነው የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ዝግጅት እያደረጉ መሆናቸውን ገልጸዋል።
የተፋሰስ ልማት ሥራ በተለይ የግብርና ሥራቸውን ውጤታማ ማድረጉን ጠቅሰዋል።
በዚሁ ወረዳ የጋቲራ ጨቦ ቀበሌ ነዋሪ አርሶ አደር ቶሌራ ፈይሳ ባለፉት ዓመታት በአካባቢያቸው በተከናወኑ የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃ ሥራዎች የማሳቸው የአፈር ለምነት እየጨመረ መምጣቱን አመልክተዋል፡፡
የማሳቸው ለምነት በመሻሻሉ ቀደም ሲል ከአንድ ሄክታር ያገኙት የነበረ 30 ኩንታል በቆሎ ወደ 50 ኩንታል ማደጉን ጠቅሰዋል፡፡
በምዕራብ ሸዋ ዞን ለተፈጥሮ ሃብት ልማትና ጥበቃ ሥራ ባለፉት ስምንት ዓመታት ትኩረት ተሰጥቶ በመሰራቱ ከ900 ሺህ ሄክታር በላይ የተራቆተ መሬት እንዳገገመ የመምሪያው መረጃ ያመላክታል።