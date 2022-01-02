በሰሜን ወሎ ዞን በችግር ውስጥ ለሚገኙ ወገኖች ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ድጋፍ ተደረገ

ታህሳስ 24 ቀን 2014 (ኢዜአ) የገቢዎች ሚኒስቴር እና የጉምሩክ ኮሚሽን በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን በአሸባሪው ህወሓት ወረራ ወቅት ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው የአይነት ድጋፍ አደረጉ።
ድጋፉን የገቢዎች ሚኒስትር አቶ ላቀ አያሌው እና የጉምሩክ ኮሚሽን ኮሚሽነር ደበሌ ቃበታ ወልዲያ ከተማ በመገኘት አስረክበዋል፡፡
የገቢዎች ሚኒስትር አቶ ላቀ አያሌው በድጋፍ ርክክቡ ወቅት እንዳሉት፤ ገቢዎች ሚኒስቴር ከዚህ ቀደም በተለያዩ አካባቢዎች ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል።
በዛሬው ዕለትም በሰሜን ወሎ ዞን ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች 30 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው ምግብ ነክ እና ምግብ ነክ ያልሆነ ቁሳቁስ ድጋፍ መደረጉን ተናግረዋል።
ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አረጋግጠዋል፡፡
የጉምሩክ ኮሚሽን ኮሚሽነር ደበሌ ቃበታ በበኩላቸው አሸባሪ ቡድኑ በሰሜን ወሎ ዞን በርካታ ንጹሃንን በግፍ መግደሉንና ንብረት ማውደሙን ተናግረዋል፡፡
በመሆኑም ድጋፉ የተደረገው በሽብር ቡድኑ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች ያለንን አለኝታነት ለመግለጽ ነው ብለዋል፡፡
ገቢዎች ሚኒስቴር እስካሁን ባለው ሂደት በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ከ 4 ቢሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸውን ቁሳቁሶችን ድጋፍ ማድረጉ በመርሃ-ግብሩ ላይ ተገልጿል።