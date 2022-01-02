የአፋር ክልል ነገ ወደ ክልሉ ለሚገቡ ዳያስፖራዎች አቀባበል ለማድረግ ዝግጅት ማጠናቀቁን አስታወቀ

ሠመራ፤ ታህሳስ 24/2014(ኢዜአ) የአፋር ክልልን ለመመልከት በመጀመሪያው ዙር የሚመጡ 300 ዳያስፖራዎችን ነገ ለመቀበል መዘጋጀቱን ክልሉ አስታወቀ።
ዳያስፖራዎቹ በክልሉ በሚኖራቸው ቆይታ አሸባሪው ህወሃት በከፈተው ጦርነት የተፈናቀሉ ወገኖችንና ቡድኑ ያደረሰውን ውድመት ተዘዋውረው እንደሚመለከቱ ይጠበቃል።
በክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የኢኮኖሚ ክላስተር አስተባባሪ አቶ ዓሊ ሁሴን ወኢሳ እንደገለጹት፤ ክልሉን ለመመልከት የሚመጣውን ዳያስፖራ ኢትዮጵያዊ ጨዋነት በተሞላበት ሁኔታ ለመቀበል ዝግጅት ተደርጓል።
ለዚህም እንዲረዳ የጸጥታ፣ የመስተንግዶና ተያያዥ ሥራዎችን የሚያከናውኑ ኮሚቴዎች መዋቀራቸውን ጠቅሰው፤ ሆቴሎችም እንግዶቹን በቅናሽ ዋጋ እንዲያስተናግዱ ከመግባባት ላይ መደረሱን ተናግረዋል።
ክልሉ ነገ በመጀመሪያው ዙር 300 ዳያስፖራዎች እንደሚቀበል አስታውቀዋል።
በአጠቃላይ እስከ 10 ሺህ ዳያስፖራዎች ወደ ክልሉ እንደሚመጡ፤ በክልሉ በሚኖራቸው ቆይታ አሸባሪው የህወሃት ቡድን በጋሊኮማ በፈጸመው ጥቃት የተፈናቀሉ ወገኖችንና ያደረሰውን ውድመት እንዲሁም የካሳጊታን ግንባር እንደሚመለከቱ ይጠበቃል።
አሸባሪው ቡድን በክልሉ በከፈተው ጦርነት ያደረሰውን ውድመት በተመለከተ የፓናል ውይይትና የፎቶ ግራፍ አውደ ርዕይ እንደሚኖርም አስተባባሪው ገልጸዋል።
ከሠመራ ከተማ ነዋሪዎች መካከል ወጣት ሐሰን ሞሚን በሰጠው አስተያየት፤ ለዳያስፓራው የአፋርን ሕዝብ ባህልና ጨዋነት የተላበሰ እንግዳ ተቀባይነትን በማስተዋወቅ የድርሻውን ለመወጣት መዘጋጀቱን ገልጿል።
ዳያስፖራውን ለማስተናገድ አካባቢያቸውን በማጽዳትና የጸጥታ ሥራዎችን ከሚቆጣጠረው አካል ጋር በመተባበር ለመቀበል መሰናዳታቸውን የተናገሩት ደግሞ የሎግያ ከተማ ነዋሪ ሼክ መሐመድ አሚን ናቸው።
በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ወደ ሀገር ቤት እንዲመጡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባስተላለፉት ጥሪ መሰረት በርካታ ዲያስፖራዎች መግባታቸውና በመግባት ላይም እንደሚገኙ ይታወቃል።