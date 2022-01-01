ተጨማሪ በጀቱ የተጎዳውን የአገሪቷን ኢኮኖሚ ያነቃቃዋል

ታህሳስ 23 ቀን 2014 (ኢዜአ) መንግስት ተጨማሪ በጀት እንዲዘጋጅ ማድረጉ በተለያዩ ምክንያቶች የተጎዳውን ኢኮኖሚ በማነቃቃት አገራዊ ውጤት ማስመዝገብ እንደሚያስችል የዘርፉ ምሁራን ተናገሩ።
ለሠብዓዊ እርዳታ፣ በጦርነትና ግጭቶች ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ማቋቋሚያ እና ለሌሎች የመንግሥት ስራዎች ማስፈጸሚያ የ122 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት በመንግስት መዘጋጀቱ ይታወቃል።
የኢኮኖሚ ምሁሩ ረዳት ፕሮፌሰር ደመላሽ ሀብቴ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ፣ በጦርነትና በድርቅ የተዳከመውን የአገሪቷን ኢኮኖሚ በተጨማሪ በጀት መደገፍና እንዲነቃቃ ማድረግ ተገቢ እርምጃ መሆኑን ይገልጻሉ።
በመሆኑም በመንግስት የተዘጋጀው ተጨማሪ በጀት ኢኮኖሚውን ያነቃቃል፤ የደረሰውንም ጉዳት ለማካካስ አስተዋጽኦ ያበረክታል ብለዋል።
ይህን የበጀት ጭማሪ መንግስት ከተለያዩ ገቢዎችና ከብድር የሚያገኘው በመሆኑ በመልሶ ግንባታና በስራ ፈጠራ ላይ በማዋል በኢኮኖሚው ውስጥ ትልቅ ውጤት እንዲያመጣ ማድረግ እንደሚቻልም ጠቁመዋል።
ከመንግስት ገቢ መሰብሰቢያ መንገዶች አንዱ ታክስ ቢሆንም በተጨማሪም የማዕድን፣ የቱሪዝም፣ የፕራይቬታይዜሽንና የአገልግሎት ዘርፉ ላይ ጠንክሮ በመስራት ተጨማሪ በጀቱን ማካካስ እንደሚቻል ገልጸዋል።
ሌላው የኢኮኖሚ ምሁር ረዳት ፕሮፌሰር ተሾመ አዱኛ በበኩላቸው መንግስት በዋናነት በጦርነት የተጎዳውን ኢኮኖሚ ለመጠገን ተጨማሪ በጀት ማዘጋጀቱን አስፈላጊና ወቅታዊ ብለውታል።
ተጨማሪ በጀቱ ኢንቨስትመንትን ለማጠናከር፣ ስራ አጥነትን ለማቃለልና የተጎዱ ተቋማትን ለመጠገን በኢኮኖሚው ውስጥ ከፍተኛ እገዛ እንደሚኖረው ተናግረዋል።
ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሚጨመረው በጀት ምን ላይ መዋል እንዳለበት ታሳቢ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን አመልክተዋል።
ተጨማሪ በጀቱ በፍጥነት ኢኮኖሚው ውስጥ ገብቶ ወደ ምርታማነት እንዲገባ ማድረግ አስፈላጊ ነው ሲሉም ሙያዊ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።
ከዚህ ጎን ለጎንም መንግስት የሚያገኝውን ገቢ የሚያሳድግባቸውን መንገዶች ማየት አለበት ያሉት ምሁሩ የግምጃ ቤት ሰነድ መሸጥና ሌሎች ታክስ ያልሆኑ ገቢዎችን በአግባቡ መሰብሰብ ይኖርበታል ብለዋል።