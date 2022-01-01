የአዳማ መልካ ሂዳ ወንጂ የአስፓልት መንገድ ግንባታ ተጀመረ

አዳማ ፤ ታህሳስ 23/2014(ኢዜአ) ከአዳማ እስከ መልካ ሂዳ ወንጂ የሚወስድ የአስፓልት ኮንክሪት መንገድ ግንባታ ከ240 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ለማካሄድ ሥራው ተጀመረ።
የመንገዱ ግንባታ በተጀመረበት ሥነ-ሥርዓት ላይ የአዳማ ከተማ አስተዳደር ማዘጋጃ ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ዘርፉ አስፋው እንዳሉት፤ ወደ ከተማዋ አስተዳደር ከተቀላቀሉት የገጠር ቀበሌዎች መልካ ሂዳ አንዱ ነው።
የአዳማ መልካ ሂዳ ወንጂ መንገድ ትልቁ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ሆኖ ለዓመታት መቆየቱን አስታውሰው፤ ለአርሶ አደሮች የሚገባቸው ካሳ የመክፈልና ለነሱ ምትክ ቦታ የመስጠት ችግር ነበር ብለዋል።
አስተዳደሩ በሰጠው ትኩረት እዚህ አካባቢ ላሉ አርሶ አደሮች የሚፈለገውን አድርገን ዛሬ ስራውን ለመጀመር በቅተናል ብለዋል።
ትልቁ ችግር የነበረው የወሰን ማስከበር ነው ያሉት አቶ ዘርፉ ፤ አስተዳድሩ በመንገዱ ግራና ቀኝ ለሚገኙ ነዋሪዎች ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ የንብረት ካሳ መክፈሉን አስታውቀዋል።
ህብረተሰቡ አሁንም ለመንገዱ ግንባታ ስኬታማነት የተቀረውን ንብረቱን በፍጥነት በማንሳት ግንባታው በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ ማድረግ መቻል አለበት ነው ያሉት ስራ አስኪያጁ።
በመንገድ ግንባታ ምክንያት የልማት ተነሽ አርሶ አደሮች ከገንዘብ ካሳ በተጨማሪ ለአርሶ ለእያንዳንዱ አርሶ አደሮች 500 ካሬ የቤት መስሪያ ቦታ መሰጠቱንም ጠቅሰዋል።
በተለይ በመንገድ ዳር ላይ ያሉ ቤቶች አሁንም ግንባታውን እንዳያስተጓጉልና ለተጨማሪ ወጭ እንዳይዳርገን ነዋሪዎቹ የድርሻቸውን መወጣት አለባቸው ሲሉም መልዕክት አስተላልፈዋል።
የመንገዱ ስራ ተቋራጭ ባለቤት ኢንጂነር ገዛኸኝ ወርቁ በበኩላቸው፤ ስራውን ለማከናወን የተረከቡት ቀደም ሲል የነበረ ቢሆንም የመልካ ሂዳ አርሶ አደሮች የመሬትና የንብረት ካሰ በወቅቱ ባለመከፈሉ ችግር ሆኖባቸው እንደቆየ ተናግረዋል።
በተለይ በመንገዱ ግራና ቀኝ ያሉ የመብራትና ውሃ የውሃ መስመሮች ግንባታው እንዳይጀመር ትልቅ እንቅፋት እንደነበረም ጠቅሰው፤ በአሁኑ ወቅት የከተማዋ አስተዳደር የለውጥ አመራር ባደረገው ርብርብ ችግሩን በማቃለል የመንገዱ ግንባታ መጀመር እንደቻሉ አስታውቀዋል።
የመልካ ሂዳ ቀበሌ ነዋሪ አባ ገዳ መልካ ነገዎ በሰጡት አስተያየት፤ መንገዱ እንዲገነባ ከ30 ዓመታት በላይ ሲጠየቅ የነበረ ነው ብለዋል ።
በክረምት ወቅት በጭቃ፤ በበጋ ወቅት ደግሞ በአቧራ ስንቸገር ነበር፤ ወንጂ ስኳር ፋብሪካ ነው አቧራው ስያስቸግረን ሞላሰስ እየደፋልን ነው ፋታ የምናገኘው ሲሉ ተናግረዋል።
በየዓመቱ ይሰራል ብለን ተስፋ ነበረን አሁን በመጀመሩ ደስ ብሎናል፤ እኛ ለመንገዱ ግንባታ ስኬታማነት ንብረታችንና ቤታችን ከመንገድ ግራና ቀኝ አንስተናል የተቀሩትም እያነሱ አስተዳድሩም ለገበሬው ተለዋጭ ቦታ ሰጥቷል ብለዋል አባ ገዳ መልካ።
ሌላው የቀበሌው ነዋሪ አቶ ጌትዬ ንጋቱ በበኩላቸው፤ በመንገዱ ግንባታ መጀመር መደሰታቸውንና ለዘመናት የቆየውን የመሰረተ ልማት ችግራቸውን ይፈታል ብለው በተስፋ እንደሚጠብቁ ገልጸዋል።
አርሶ አደሩ ካሳ ወስዶ በፍቃደኝነት ንብረቱን እያነሳ ነው ፤ነገር ግን አሁንም የመብራትና የውሃ መስመር ፈጣን መፍትሔ ያስፈልጋል ሲሉ ጠቁመዋል።