ከምዕራብ ኦሞ ዞን ለሀገር መከላከያ ሰራዊት 3 ነጥብ 7 ሚሊዮን የገንዘብና ዓይነት ድጋፍ ተሰበሰበ

ታኅሣሥ 23/2014 (ኢዜአ) ከምዕራብ ኦሞ ዞን ለአራተኛ ጊዜ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የተሰበሰበ 3 ነጥብ 7 ሚሊዮን የገንዘብና ዓይነት ድጋፍ ተላከ ።
የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ምትኩ ታምሩ በርክክብ ስነ-ስርአቱ እንዳሉት፤ ለነፍሱ ሳይሳሳ ለሀገር ሉአላዊነትመከበር እየተዋደቀ ለሚገኘው ለጀግናው መከላከያ ሰራዊት የዞኑ ህዝብ በሁሉም ዘርፍ ድጋፍ እያደረገ ነው።
እስካሁንም በየደረጃው የሚገኘው የዞኑ ህዝብና የመንግስት ከ7 ነጥብ 3 ሚሊዮን ብር በላይ የገንዘብና ዓይነት ድጋፍ መደረጉን አስታውሰዋል።
አሁን ለአራተኛ ጊዜ በዓይነት የተደረገው ድጋፍ 30 ሰንጋ በሬዎች፣ 648 ኩንታል በቆሎ፣ ስንዴና ደረቅ ስንቅ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በጥሬ ገንዘብ ደግሞ 1 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር መሰብሰቡን አስታውቀዋል።
ድጋፍ አሰባሰቡ ላይ ከህፃን እስከ አዋቂ የበኩሉን ድርሻ በመወጣት መሳተፉን ጠቁመው፤ ይህም ሀገር ላይ የተጋረጠውን ፈተና በድል ለመወጣት የሚያስችል ስሜት የተንጸባረቀበት መሆኑን ገልጸዋል።
በዞኑ የጀሙ ከተማ ነዋሪ መምህር ፋንታሁን መኮንን በሰጡት አስተያየት ፤ ለመከላከያ የሚደረግ ማንኛውም ድጋፍ ተማሪ ሠራተኛ፣ ሴትና ወንድ ሳይባል ሁሉንም በፍቃደኝነት መሳታፋቸውን ተናግረዋል።
ይህ ለሀገር ትልቅ አንድምታ እንዳለው በመግለጽ በቀጣይም በሚቻላቸው ሁሉ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል።
እሳቸውም ጨምሮ ሁሉም በያለበት ለመከላከያ ተገቢውን ክብርና ድጋፍ በመስጠት ሀገራችንን ኢትዮጵያን ከፍ ልናደርጋት ይገባል ያሉት ደግሞ አቶ ካሳሁን ተካ ናቸው።