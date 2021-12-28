ማራቶን ሞተርስ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ቻርጅ ማድረጊያ ጣቢያ አስመረቀ

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ታህሳስ 19 ቀን 2014 (ኢዜአ)ማራቶን ሞተርስ ኢንጂነሪንግ ፒኤልሲ የሀዩንዳይ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች መገጣጠሚያ ፋብሪካ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ቻርጅ ማድረጊያ ጣቢያ አስመረቀ።

ዛሬ በተመረቀው ማራቶን ሞተርስ የኤሌክትሪክ ቻርጅ ማድረጊያ ጣቢያ ተሽከርካሪዎች በአንድ ጊዜ ቻርጅ እስከ 300 ኪሎ ሜትር ድረስ መጓዝ ይችላሉ።

በምረቃ ስነስርዓቱ ላይ አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ እንደተናገረው ኢትዮጵያ ወደ ከፍታዋ እየሄደች ነው፤ ይህ ከፍታዋ ደግሞ በቴክኖሎጂ ጭምር እውን ይሆናል ነው ያለው፡፡

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በምርቃቱ ላይ የድርጅቱ መስራችና ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ መልካሙ አሰፋ እንዳስታወቁት የኤሌክትሪክ ቻርጅ ጣቢያዎቹ በ15 ደቂቃ ሙሉ ቻርጅ ማድረግ ይችላሉ።

በማራቶን ሞተርስ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ቻርጅ ማድረጊያ ጣቢያ ምርቃት ላይ የትራንስፖርት ሚኒስትር ወ/ሮ ዳግማዊት ሞገስን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግሥት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል።

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