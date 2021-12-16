“አፍሪካዊያን በሌሉበት የሚተላለፉ ውሳኔዎች አፍሪካን ለችግር መዳረጋቸውን ቀጥለዋል”

አዲስ አበባ፤ ታህሳስ 07 ቀን 2014 (ኢዜአ) አፍሪካዊያን በሌሉበት የሚተላለፉ አፍሪካን የተመለከቱ ውሳኔዎች አህጉሪቷን ለችግር መዳረጋቸውን ቀጥለዋል ሲሉ በአሜሪካ ስቶኒብሩክ የሚገኘው የኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካ ፖለቲካና የታሪክ መምህርና ተመራማሪ ዶክተር ሺመልስ ቦንሳ ገለጹ።
አፍሪካዊያን ዕጣ ፈንታቸውን በራሳቸው ለመወሰን የጀመሩትን ትግል በተደራጀ መልኩ ማካሄድ እንዳለባቸውም አመልክተዋል።
ዶክተር ሺመልስ አሜሪካን ጨምሮ ሌሎች ሃያላን አገራት የአፍሪካን ጉዳይ እኛ እንወስናለን በማለት አፍሪካዊያን ላይ ጫና የማድረግ እንቅስቃሴ የረጅም ጊዜ ታሪክ ያለው ስለመሆኑ ለኢዜአ ገልጸዋል።
አውሮፓዊያን አፍሪካን ለመቀራመትና ቅኝ ለመግዛት የተስማሙበት እንዲሁም የአፍሪካን ካርታ ራሳቸው ያወጡበት እ.አ.አ 1884 እና 1885 የተካሄደው የበርሊን ጉባዔ ትልቁ የታሪክ ማሳያ ነው ሲሉ ጠቅሰዋል።
የዚያን ጊዜው የአውሮፓዊያኑ ውሳኔ የአፍሪካዊያን ይሁንታ ያልነበረው ቢሆንም አፍሪካን በቅኝ ግዛት አስተዳደር ለረጅም ጊዜ እንድትቆይ እንዳደረጋት አስታውሰዋል።
አፍሪካዊያን ከቅኝ ግዛት ነጻ ከወጡም በኋላ የምዕራባዊያን ተጽዕኖ በከፍተኛ ሁኔታ በሚያርፍባቸው ዓለም አቀፍ ተቋማት አፍሪካን የተመለከቱ ውሳኔዎችን በሌሉበት መወሰን መቀጠላቸውን ነው የተናገሩት።
የዓለም ባንክን ጨምሮ ሌሎች የፋይናንስ ተቋማት በምዕራባዊያን ጫና እጃቸው ተጠምዝዞ ለአፍሪካ አገራት ብድርና እርዳታ አንሰጥም የሚል የፖለቲካ አጀንዳ ማስፈጸሚያ መሆናቸውንም በማሳያነት ጠቅሰዋል።
አፍሪካዊያን በሌሉበት አፍሪካን የተመለከቱ ውሳኔዎች መተላለፋቸው አፍሪካን ላልተፈለገ ጫና እና ችግር መዳረጋቸው መቀጠሉን ነው ዶክተር ሺመልስ የገለጹት።
ይሁንና ከ1 ነጥብ 3 ቢሊዮን በላይ ሕዝብ ያላት አፍሪካ በመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ ወንበር እንድታገኝ የተጀመረውና ያለ አፍሪካዊያን ይሁንታ የሚተላለፉ ውሳኔዎችን አንቀበልም የሚለው እንቅስቃሴ መልካም ጅማሮ መሆኑን ነው የተናገሩት።
የጸጥታውን ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ ማግኘትን ጨምሮ አፍሪካዊያን የራሳቸውን ዕጣ በራሳቸው ለመወሰን የጀመሩትን የተደራጀ ትግል አጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸውም አመልክተዋል።
የታሪክ ምሁሩ “አፍሪካ የራሷን ችግር በራሷ የመፍታት ዕድል ልታገኝ ይገባል፤ ከዚህ አኳያም የተጀመረው ትግል የራስን ዕድል በራስ የመወሰን ነጻነትን ማረጋገጥን የሚያካትት ነው” ብለዋል።
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሠብዓዊ መብቶች ምክር ቤት በኢትዮጵያ የሠብዓዊ መብት ሁኔታን አስመልክቶ ነገ ልዩ ስብሰባ ለማካሄድ ጥሪ ማድረጉ ይታወቃል።
ልዩ ስብሰባው እንዲካሄድ ጥያቄ ካቀረቡ ሃምሳ አገራት መካከል አንድም አፍሪካዊ አገር የለም።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም የመንግስታቱ ድርጅት የሠብዓዊ መብቶች ምክር ቤት የጠራውን ልዩ ስብሰባ ኢትዮጵያ እንደምትቃወም ከትናንት በስቲያ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል።
ፖለቲካዊ ፍላጎትን የማሳካት ዓላማ ያለው ነው ብሎ የገለጸውን የምክር ቤቱን ስብሰባ አባላቱ እንዲቃወሙና ውድቅ እንዲያደርጉትም ጠይቋል።
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