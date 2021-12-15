የማእከላዊ ጎንደር ዞን ተማሪዎች 4 ሺህ ሄክታር የሸፈነ የዘማች ቤተሰቦች ሰብል ሰበሰቡ

ጎንደር፣ ታህሳስ 6/2014 (ኢዜአ) በማእከላዊ ጎንደር ዞን ተማሪዎች 4ሺህ ሄክታር የሸፈነ የዘማች ቤተሰቦች ሰብል መሰብሰባቸውን የዞኑ ትምህርት መምሪያ አስታወቀ።
“በዘመቻው የተሳተፉ ተማሪዎች በሰብል ስብሰባው የኢትዮጵያውያን የመረዳዳትና የመደጋገፍ ማህበራዊ እሴቶችን በተግባር ልምድ አግኝተንበታል” ብለዋል፡፡
የመምሪያው ምክትል ሃላፊ አቶ ክንዱ ዘውዱ ለኢዜአ እንደገለጹት ለአንድ ሳምንት በተካሄደው ዘመቻ ከ50 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ከ97 ሺህ በላይ ተማሪዎች ተሳትፈዋል፡፡
ተማሪዎቹ የዘማች ቤተሰቦችን ጤፍ፣ በቆሎ፣ዳጉሳ፣ስንዴ፣ገብስና በርበሬ እንደሰበሰቡም ተናግረዋል።
በሰብል ስብሰባው ያልተሳተፉ ከ7 ሺህ በላይ ተማሪዎች ደግሞ በህልውና ዘመቻው ለሚሳተፉ የፀጥታ ኃይሎች የስንቅ ዝግጅት ማካሄዳቸውን ገልጸዋል።
ተማሪዎቹ ሰብል በመሰብሰብ ያደረጉት ተሳትፎ እርስ በእርስ የመረዳዳትና የመደጋገፍ ባህልን ለማዳበር እንዳገዛቸው ምክትል ሃላፊው አስረድተዋል።
የምሥራቅ ደምቢያ ወረዳ የ2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ሱፐርቫይዘር አቶ ሙሉጌታ አስቻለው ከ11 ሺህ በላይ የ2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በዘመቻው መሳተፋቸውን አስታውቀዋል፡፡
ተማሪዎቹ በወረዳው 29 የገጠር ቀበሌዎች ባካሄዱት ዘመቻ 700 ሄክታር የዘማች ቤተሰቦች ሰብል መሰብሰባቸውን ገልጸዋል።
”ሰብል ስብሰባው የኢትዮጵያውያንን ዘመን ተሻጋሪ የመረዳዳትና የመደጋገፍ ማህበራዊ እሴቶችን በተግባር እንድናሳይ አግዞናል” ያለው ደግሞ የቆላድባ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ ዘካርያስ ደርሶ ነው፡፡
በምስራቅ ደንቢያ ወረዳ የሱፋንቃራ ቀበሌ ነዋሪና የ11ኛ ክፍል ተማሪ ብርቱኳን አሰፋ በበኩሏ ”የዘማች ቤተሰቦችን ሰብል በመሰብሰቤ ማህበራዊ ሃላፊነቴንና የዜግነት ድርሻዬን እንደተወጣሁ እቆጥራለሁ” ብላለች፡፡