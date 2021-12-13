የደቡብ ክልል መንግስትና ህዝብ ለተፈናቃዮች 54 ሚሊዮን ብር የሚገመት የአይነት ድጋፍ አደረጉ

ደብረ ብርሀን፣ ታህሳስ 4/2014 (ኢዜአ)—የደቡብ ክልል መንግስትና ህዝብ አሸባሪ ቡድኖች በፈጸሙት ወረራ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በሰሜን ሸዋ ዞን ለሚገኙ ወገኖች 54 ሚሊዮን ብር የሚገመት የአይነት ድጋፍ አደረጉ።
የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደርና የትምህርት ቢሮ ሀላፊ ዶክተር ዲላሞ ኦተሬ በሸዋ ሮቢት በተካሄደው የድጋፍ ርክክብ ስነ ስርዓት ላይ እንደገለጹት፣ አሸባሪዎቹ ህወሓት እና ሸኔ በውጭ ሀይሎች እገዛ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲሰሩ ቆይተዋል።
በተለይም አሸባሪ ቡድኖቹ በከፈቱት ጦርነት ሴቶች፣ አረጋዊያንና ህፃናት ለከፋ ችግርና እንግልት መዳረጋቸውን በደብረ ብርሃን እና ሸዋ ሮቢት ባዩት መገንዘባቸውን ተናግረዋል።
የክልሉ መንግስት ህዝቡን በማስተባበር ለተጎጂዎች ድጋፍ ሲያደርግ መቆየቱን ያስታወሱት ዶክተር ዲላሞ፣ በዛሬው እለትም 54 ሚሊዮን ብር የሚገመት የአይነት ድጋፍ ማድረጋቸውን ተናግረዋል።በአሸባሪው ህወሓት በወረራ ተይዘው የነበሩ አካባቢዎች ነጻ ከመውጣታቸው ጋር ተያይዞ የተፈናቀሉ ወገኖችን ወደ ቀያቸው በመመለስ በዘላቂነት ለማቋቋም በሚከናወኑ ተግባራት ክልሉ የድርሻውን እንደሚወጣ አረጋግጠዋል።
የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር የመሰረተ ልማት አማካሪ አቶ መስፍን አበጀ በበኩላቸው፣ አሸባሪው ህወሓት እና ተባባሪዎቹ አገር ለማፍረስ የወጠኑት ሴራ በጀግናው ጥምር ጦር ተጋድሎ ፈጽሞ እንደማይሳካለችው አመልክተዋል።
ህወሓት በወረራ ይዞ በቆየባቸው አካባቢዎች የዘረፈውን የመንግስትና የግል ሃብት የመመለስ፣ የተፈናቀሉ ዜጎችን የማቋቋም እና የፈረሱ መሰረተ ልማቶችን የመገንባት ሥራ እንደሚሰራ አስረድተዋል።
የደቡብ ክልል መንግስትና ህዝብ ያደረጉት ድጋፍ በሰሜን ሸዋ ከተለያዩ ወረዳዎች እንዲሁም በሰሜንና ደቡብ ወሎ የተፈናቀሉትን ወደ አካባቢያቸው ለመመለስ በሚሰራው ስራ የራሱ ጠቀሜታ እንዳለው ተናግረዋል።
የሰሜን ሸዋ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ሲሳይ ወልደአማኑኤል በበኩላቸው ከደቡብ ክልል የተደረገውን ድጋፍ ለሚገባቸው ወገኖች በፍትሃዊነት እንደሚደርስ አረጋግጠዋል።
አሸባሪ ቡድኖቹ በአማራ እና አፋር አካባቢዎች ንጹሃንን በመግደል፣ ሃብትና ንብረት በመዝረፍና በማውደም ከቀያቸው እስከማፈናቀል ግፍ መፈጸማቸው ተመልክቷል።