የዞኑ ነዋሪዎች በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች 2 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው ድጋፍ አደረጉ

መቱ ታሕሳስ 4/2014 (ኢዜአ): የኢሉ አባቦር ዞን ነዋሪዎች በቦረና ዞን በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች 2 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው የምግብ እህል ድጋፍ አደረጉ።
የዞኑ አደጋ ስጋት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ድሪባ አበራ ለኢዜአ እንደገለጹት የዞኑ ህብረተሰብ በቦረና ዞን በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች 1 ሺህ 100 ኩንታል በቆሎ በማሰባሰብ ድጋፍ አድርጓል ።
ድጋፉ 2 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው መሆኑንም ተናግረዋል ።
ከዞኑ የተለያዩ ወረዳዎች የተሰበሰበው ድጋፍ ለተጎጅዎች እንዲደርስ መላኩን አስታውቀዋል ።
በድጋፍ ማሰባሰቡ ከተሳተፉት መካከል ወይዘሮ ነፃነት ተካ የተፈጥሮም ይሁን ሰው ሰራሽ አደጋ ሲያጋጥም የመረዳዳት ባህላችን ሊጎለብት ይገባል ብለዋል ።
“ለወገን ደራሽ ወገን ነው፤ የሚለውን አባባል በእንዲህ ዓይነቱ ጊዜ በተግባር ማሳየት ይኖርብናል” ያሉት ደግሞ ሌላው ድጋፉን ያሰባሰቡት አቶ ብርሃኑ ጉታ ናቸው።
“በድርቅ ለተጎዱ ወገኖቻችን ካለን እህል በማካፈል ከችግራቸው እንዲያገግሙ በማሰብ ድጋፉን አድርገናል” ብለዋል ።