የደቡብ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ለሰራዊቱ ከ5 ነጥብ 3 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የአይነት ድጋፍ አደረገ

ታህሳስ 02 ቀን 2014 (ኢዜአ) የደቡብ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ለመከላከያ ሰራዊት ከ5 ነጥብ 3 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የአይነት ድጋፍ አደረገ።
ድጋፉን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው በቢሾፍቱ ከተማ በሚገኘው የመከላከያ ኮምፕሬንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በመገኘት አስረክበዋል።
ርዕሰ መስተዳደሩ በዚህ ወቅት ጥንት ኢትዮጵያዊያን አባቶች መስዋዕትነት በመክፈል ነጻነቷ የተጠበቀ አገር ማቆየታቸውን አስታውሰው፤ የአሁኑ ትውልድም ለአገሩ ህልውና አኩሪ ታሪክ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ኢትዮጵያዊያን ለአገር ህልውና እና ነጻነት ዘብ ለሆነው የመከላከያ ሰራዊት ያላቸውን ደጀንነት በተግባር እያሳዩ መሆኑንም አንስተዋል፡፡
ኢትዮጵያዊያን አንድነታቸውን በማጠናከር ኢትዮጵያ ለጠላቶቿ የማትንበረከክ እንዲሁም ነጻነቷን፣ ክብሯን እና ሉዓላዊነቷን አሳልፋ የማትስጥ አገር መሆኗን በተግባር ማረጋገጣቸውንም ጨምረው ገልጸዋል፡፡
ክልሉ ዛሬ ያደረገውን ድጋፍ ጨምሮ እስካሁን ባለው ሂደት ለሰራዊቱ ከ830 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆን የገንዘብና የአይነት ድጋፍ ማድረጉንም ነው የተናገሩት፡፡
የመከላከያ ኮምፕሬንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አዛዥ ብርጋዴል ጀነራል ተገኝ ለታ በበኩላቸው፤ ኀብረተሰቡ እያከናወነ ያለው የደጀንነት ተግባር ሰራዊቱ ግዳጁን በድል እንዲወጣ የሞራል ስንቅ እንደሆነው ጠቁመዋል፡፡
ለሰራዊቱ እየተደረገ ያለው ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል።