በዞኑ 104 ሺህ ተማሪዎች የዘማች ቤተሰቦችን የደረሱ ሰብሎች እየሰበሰቡ ነው

ጎንደር ህዳር 29/2014 (ኢዜአ) በማእከላዊ ጎንደር ዞን 104 ሺህ የ2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የዘማች ቤተሰቦችን የደረሱ ሰብሎች ለመሰብሰብ መሰማራታቸውን የዞኑ ትምህርት መምሪያ አስታወቀ፡፡
የዞኑ ትምህርት መምሪያ ምክትል ሃላፊ አቶ ክንዱ ዘውዱ ለኢዜአ እንደተናገሩት ለሰብል ስብሰባው የተሰማሩት በ15 ወረዳዎች የ50 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ናቸው፡፡
በትምህርት ቤቶቹ የሚስተምሩ 285 መምህራንም በሰብል ስብሰባው ተማሪዎችን በማስተባባር መሰማራታቸውን ተናግረዋል፡፡
“መምህራንና ተማሪዎች ከመማር ማስተማር ጎን ለጎን ለህልውና ዘመቻው በደጀንነት በመሰለፍ ከስንቅ ዝግጅት ጀምሮ የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ዘመቻው በድል እንዲጠናቀቅ የድርሻቸውን እያበረከቱ ይገኛሉ” ብለዋል፡፡
እስካሁንም በጥሬ ገንዘብ 2 ነጥብ 8 ሚሊዮን ብር ፣ በአይነት ደግሞ 993 ኩንታል ደረቅ ስንቅ፣ 290 ኩንታል የምግብ እህልና ሌሎችንም ድጋፎች ማድረጋቸውን አመልክተዋል።
“ለሃገራቸውና ህዝባቸው ሲሉ በጀግንነት እየተዋደቁ ያሉ የዘማች ቤተሰቦችን ሰብል መሰብሰብም የወገን አለኝታነትን በተግባር በማሳየት ለማበረታታት ያግዛል” ብለዋል።
“አንዳንድ የውጪ መገናኛ ብዙሀን በሀገር አቀፍ ደረጃ ለአንድ ሳምንት ትምህርት ቤቶች ተዘግተው ተማሪዎች የዘማች ቤተሰቦችን የደረሱ ሰብሎች እንዲሰበስቡ በመንግሰት የተሰጠውን አቅጣጫ ለሀሰተኛ አላማቸው ማስፈጸሚያ ማዋላቸው ተገቢነት የለውም” ሲሉም አውግዘዋል ገልጸዋል፡፡
ተማሪዎች የዘማች ቤተሰቦችን የደረሱ ሰብሎች ለመሰብሰብ እንጂ ወደ ግንባር እንዲሄዱ የተደረገበት ሁኔታ እንደሌለ ጠቅሰው፤ ለሰብል መሰብሰብ ያዋሉትን የትምህርት ክፍል ጊዜ ለማካካስ የሚያስችል ፕሮግራም መነደፉን ምክትል ሃላፊ አስታውቀዋል፡፡
የዘማች ቤተሰቦችን የደረሱ ሰብሎች ለመሰብሰብ ከ11 ሺህ በላይ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በዘመቻው መሰማራታቸውን የገለጹት ደግሞ የምስራቅ ደምቢያ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ሱፐርቫይዘር አቶ ሙሉጌታ አስቻለው ናቸው፡፡
ለአንድ ሳምንት በሚካሄደው የዘማች ቤተሰብ ሰብል ስብሰባም በ900 ሄክታር መሬት የለማ ሰብል የመሰብሰብ ስራ እንደሚከናወን ተናግረዋል፡፡
”ያለአንዳች የሰላም ስጋት ትምህርታችንን ለመከታተል የበቃነው በፀጥታ ሃይሉ ተጋድሎ ነው” ያለው ደግሞ በምሰራቅ ደንቢያ ወረዳ የቆላድባ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ ሙሉጌታ ጥላሁን ነው፡፡
“በግንባር በመፋለም ትምህርታችን እንዳይስተጓጎል ላደረጉ የዘማች ቤተሰቦች በማሰብ ሰብላቸውን እየሰበሰብን ነው” ያለችው ደግሞ የቆላድባ መስናዶ ትምህርት ቤት ተማሪ ብርቱካን አሰፋ ናት።
በምስራቅ ደምቢያ ወረዳ የሱፋቃራ ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ ፍትፍት ተስፋ በበኩላቸው “ባለቤቴ በግንባር ከዘመተ ጊዜ ጀምሮ የህብረተሰቡ ድጋፍና እንክብካቤ አልተለየኝም” ብለዋል።
”በዛሬው እለትም አንድ ሄክታር የደረሰ የጤፍ ሰብሌን ተማሪዎች አጭደው፣ ሰብስበውና ከምረው ስላስረከቡኝ ታላቅ ደስታ ተሰምቶኛል” ሲሉ ተናግረዋል።
“በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ህብረተሰቡ፣ ደጀንነቱንና የመረዳዳት ባህላችንን ማሳየት በመቻሉ ተደስቻለሁ” ሲሉም ገልጸዋል ።
ተማሪዎች በየአካባቢው የደረሱ ሰብሎችን እንዲሰበስቡ በሃገር አቀፍ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ለአንድ ሳምንት እንዲዘጉ አቅጣጫ መቀመጡ ይታወቃል።