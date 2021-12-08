የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በግብርናው ዘርፍ የተሰማሩ ባለሃብቶች በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባ ተጠየቀ

ባህር ዳር፤ ህዳር 26/2014 (ኢዜአ) በአማራ ክልል የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በግብርናው ዘርፍ የተሰማሩ ባለሃብቶች በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባ የክልሉ ግብርና ቢሮ ጠየቀ።
የቢሮው ሃላፊ ዶክተር ሃይለ ማርያም ከፍያለው እንደገለፁት አሸባሪው የህወሃት የሽብር ቡድን በክልሉ ወረራ በፈፀመባቸው አካባቢዎች በዘር የተሸፈነ ከ1 ነጥብ 3 ሚሊየን ሄክታር በላይ መሬት አውድሟል።
ከለማው መሬት ይጠበቅ የነበረ ከ41 ሚሊየን ኩንታል በላይ ምርት ማውደሙን ገልፀዋል።
በአሸባሪው የህወሃት ቡድን የወደመውን ምርት ለማካካስ በተያዘው የበጋ መስኖ ለስንዴ ልማት የተለየ ትኩረት የተሰጠው መሆኑን ተናግረዋል።
“አርሶ አደሩ በመስኖ ልማት በአመት አንድ ጊዜ ያመርት የነበረውን እስከ ሶስት ጊዜ እንዲያመርት የተጠናከረ እገዛ ይደረጋል” ብለዋል።
በክልሉ በባለብቶች በመስኖ ሊለማ የሚችል ከ34 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት እንዳለ ጠቁመው፤ መሬቱን ሙሉ ለሙሉ ለማልማት ጥረት እንደሚደረግ አመላክተዋል።
ከህልውና ዘመቻው ጋር ተያይዞ የሚከሰትን የምግብ እጥረት ለመቀነስ አንፃራዊ ሰላም ባላቸው የክልሉ አካባቢዎችም በመኽር ወቅት የለማ ሰብል ያለብክነት የመሰብሰብ ስራ እየተከናወነ እንደሚገኝ ጠቁመዋል።
ባለሃብቶች በበጋ መስኖ ስንዴን በማልማት ምርትና ምርታማነት በማሳደግ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በሚደረገው ጥረት የድርሻቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በበኩላቸው በመኽር እርሻ ወቅት ያጋጠመውን የምርት መቀነስ ለማካካስና የዜጎችን የኑሮ ደረጃ ለማሻሻል በግብርናው ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶች ወደ ስራ እንዲገቡ አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል እንደሚያደርግ አስታውቀዋል።
በመስኖ ልማት ለሚሳተፉ አካላት አስፈላጊውን ድጋፍና እገዛ ለማድረግ የክልሉ መንግስት ቁርጠኛ መሆኑን አመልክተዋል።
በግብርናው ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶች በመስኖ ልማት ስራ ላይ በመሳተፍ የህብረተሰቡን ኑሮ ለመለወጥ የሚደረገውን ጥረት እንዲያግዙ ጥሪ አቅርበዋል።
በክልሉ በግብርና ኢንቨስትመንት የተሰማሩ ባለሃብቶች፣ ከክልሉ ርዕሰ መስተዳደርና ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች ጋር ውይይት ማድረጋቸው ይታወሳል።