ኢትዮጵያን ለማሻገር የህልውና ትግሉ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት- ፕሬዚዳንት ሣህለወርቅ ዘውዴ

ድሬዳዋ ህዳር 29/2013(ኢዜአ) ኢትዮጵያን ለማዳንና ለማሻገር የሚደረገው አስደማሚና ድንቅ የህልውና ትግል ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ሲሉ የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሣህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ።
ፕሬዚዳንቷ በድሬዳዋ አስተዳደር እየተከበረ በሚገኘው የአትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ላይ ፤ ባደረጉት ንግግር የዘንድሮ በዓል እየተከበረ ያለው ቀይ መስመር የተላለፈው ሽብርተኛ ቡድንን በህብረ ብሔራዊ አንድነት እየመከትንና ሀገርን እያዳንን ባለንበት ወቅት ነው ብለዋል ።
አሸባሪው የህወሃት ቡድን በዜጎችና በሀገሪቱ ሃብት ላይ የመጨረሻውን አሰቃቂና አረመናዊ ተግባራት ሁሉ መፈፀሙን አውስተዋል።
ተገደን ለገባንባት ጦርነት መላው የሀገሪቱ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንዲሁም በመላው አለም ያሉዜጎችና ትውልዶች ኢትዮጵያን ለማዳንና ለማሻገር የሚያደርጉት አስደማሚና ድንቅ የህልውና ትግልን አጠናክረው መቀጠል አለባቸው ብለዋል።
እንደ ፕሬዝዳንት ሣህለወርቅ ገለፃ፤ ለተፈጠሩ ሀሉን አቀፍ ቀውሶች መላ መፈለግ የኛ የኢትዮጵያውያን ቀዳሚ ኃላፊነት ነው።
ከጦርነቱ በኋላ መልሶ መገንባት፣ሰላም ማስፈን፣የተፈናቀሉ ወገኖችን መደገፍና በዘላቂነት ማቋቋም ላይ መረባረብ አለብን ነው ያሉት።
ከዚህ ጎን ለጎን ዘላቂ ሰላምና ጠንካራ አገር ለመገንባት ሁሉንም ያካተተ ብሔራዊ ውይይቶችን መካሄድ እንዳለበትም አመልክተዋል ።
ባሉ ችግሮች ላይ ጠንካራና ግልፅ ውይይት ተወያይቶ መፍትሄ በመፈለግ ሀገራዊ መግባባትና አብሮነት የማጠናከር ስራዎች ያስፈልጋሉ ብለዋል የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሣህለወርቅ ዘውዴ።
ለዚህ ደግሞ የመንፈስና የድርጊት ዝግጁነት እንደሚያስፈልግም በመጠቆም።
የፌደሬሽን ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ አገኘሁ ተሻግር በበኩላቸው፤ በሀገር አፍራሹ ሽብርተኛው ህወሃት ዘመን ሲከበር በነበሩ በዓላት የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ያተረፉት ልዩነትና በጎሪጥ መተያየትን መሆኑን አስታውሰዋል።
ልዩነትንና ብዝሃነትን ባከበረ መንገድ ጠንካራ ህብረ ብሔራዊ አንድነትን በማጠናከር ወደ አዲሱ የብልፅግና ከፍታ ለመሸጋገር የሚደረገው ርብርብ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።
በለውጡ ዘመን ሁሉም ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ኢትዮጵያን ለማሻገር በአንድነት እየተጉ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በሲምፖዚየም መከበር የተጀመረው 16ኛው የአትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ላይ የተለያዩ ጥናታዊ ፅሁፎች እየቀረቡ እንደሚገኙ ከድሬደዋ ተዘግቧል።