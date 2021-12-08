በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለመፍጠር እየተደረገ ያለውን ሴራ በማክሸፍ ለተረባረቡ ዳያስፖራና የኢትዮጵያ ወዳጆች መንግስት ምስጋና አቀረበ

ህዳር 29 ቀን 2014 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ላይ ያልተገባ ጫና ለመፍጠር እየተደረገ ያለውን ሴራ በማክሸፍ ለተረባረቡ ዳያስፖራና የኢትዮጵያ ወዳጆች መንግስት ምስጋና አቀረበ።
የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ከበደ ዴሲሳ፤ በሰጡት መግለጫ “ዘመቻ ለኅብረ ብሔራዊ አንድነት” በሚል እየተካሄደ ያለው የኢትዮጵያን ህልውና የማስጠበቅ ዘመቻ ከፍተኛ ድል እየተመዘገበበት መሆኑን ገልጸዋል።
የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች በጋራ ክንዳቸው የአገራችውን ክብርና ሉአላዊነት እያስጠበቁ መሆኑን ገልጸዋል።
አሸባሪውን ህወሃት ከሚፋለሙት በተጨማሪ በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለመፍጠር እየተደረገ ያለውን ሴራ በማክሸፍ ለተረባረቡ ዳያስፖራና የኢትዮጵያ ወዳጆች ሁሉ መንግስት የላቀ ምስጋና እንዳለውም ጠቅሰዋል።
አንድ ሚሊዮን ዳያስፖራ ወደ አገር ቤት እንዲመጣ የተደረገውን ጥሪ ተከትሎ እንቅስቃሴው መጠናከሩን ገልጸው፤ የተለያዩ ተቋማት ዳያስፖራን ለመቀበል ዝግጅት አድርገዋል ብለዋል።
ኢትዮጵያ ባቀረበችው ጥሪ መሰረት በርካታ ኢትዮጵያዊያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ወደ አገር ቤት እንደሚመጡ ይጠበቃል።
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