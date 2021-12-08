በክልሉ አዲሱ ስርዓተ ትምህርት በተመረጡ ትምህርት ቤቶች በሙከራ ደረጃ መተግበር ጀመረ

ባህርዳር ህዳር 29/2014 (ኢዜአ) በአማራ ክልል አዲሱ ስርዓተ ትምህርት በተመረጡ 30 ትምህርት ቤቶች በሙከራ ደረጃ ተግባራዊ መሆን ጀመረ።
የትግበራው ማስጀመሪያ ስነ ስርአት በባህር ዳር ከተማ አፄ ሰርፀ ድንግል የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ተካሂዷል።
የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ማተቤ ታፈረ በወቅቱ እንደተናገሩት የሙከራ ትግበራው የተጀመረው በሁለት ከተሞችና በአራት ዞኖች በተመረጡ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ ነው ።
በባህር ዳርና በጎንደር ከተማ አስተዳደሮች፣በምስራቅና ምዕራብ ጎጃም፣ በደቡብና ማዕከላዊ ጎንደር ዞኖች በሚገኙ በተመረጡ 30 ትምህርት ቤቶች ትግበራው መጀመሩን ይፋ አድርገዋል ።
ሥርዓተ ትምህርቱ በየደረጃው በሚገኙ መምህራን፣ የዩኒቨርሲቲ ምሁራንና ሌሎች ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ መዘጋጀቱን ያስታወሱት ኃላፊው፤ትውልድን በዘላቂነት ከመገንባትና ለማነፅ ያስችላል ተብሎ እንደታመነበት አመልክተዋል።
መምህራንም ትውልድ የማነጽና ሀገር የመገንባት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ አሳስበዋል።
ተማሪዎችም በትግበራው ወቅት የሚያዩቸውን ችግሮች በመለየት ለመምህራን እንዲያሳውቁ ዶክተር ማተቤ አስገንዝበዋል።
የቢሮው የስርዓተ ትምህርት ትግበራ ዳይሬክተር አቶ ካሴ አባተ በበኩላቸው የሙከራ ትግበራው በሚሰጥባቸው ትምህርት ቤቶች 71 ሺህ የሚጠጉ የመማሪያ መጻህፍት ታትመው መሰራጨታቸውን አስታውቀዋል።
መጻህፍቱ ከ1ኛ እስከ 7ኛ ክፍል የአማርኛ፣ ሂሳብ፣ አካባቢ ሳይንስ፣ ሥነ-ጥበብ፣ ሰውነት ማጎልመሻ፣ ህብረተሰብና አጠቃላይ ሳይንስ ትምህርት ለመስጠት እንደሚውሉ ገልጸዋል።
የትምህርት ቤቱ የአካባቢ ሳይንስ መምህር ተክለወልድ ብርሃኔ በሙከራ ደረጃ የተዘጋጀው ሥርዓተ ትምህርት ሀገር በቀል ዕውቀትንና ቴክኖሎጂን በማካተቱ በቀጣይ የተሻለ ትውልድ ቀርፆ ለማውጣት እንደሚያስችል እምነታቸውን ገልጸዋል።
ወደ ትግበራ የገባው ሥርዓተ ትምህርት ችግሮችን በማረም በ2015 በክልሉ ሁሉም የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንደሚተገበር ከቢሮው የተገኘ መረጃ ያመለክታል።