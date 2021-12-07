የደረሰ ከሁለት ሺህ ሄክታር መሬት በላይ የዘማች ቤተሰብ ሰብል ተሰበሰበ

ደብረብርሀን፣ ህዳር 28/2014 (ኢዜአ) በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ከሁለት ሺህ ሄክታር መሬት በላይ የዘማች ቤተሰብ የደረሰ ሰብል መሰብሰቡን የዞኑ ግብርና መምሪያ አስታወቀ።
በመምሪያው የሰብል ልማት ቡድን መሪ አቶ አበበ ጌታቸው እንዳሉት፤ አሸባሪው የህውሃት ቡድን ወረራ ለመቀልበስ መንግስት ባቀረበው የክተት ጥሪ በመቀበል የዞኑ ሚሊሻዎች፣ ምልስ ወታደሮችና የግል መሳሪያ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ወደ ግንባር ዘምተዋል።
ለእነዚህ ዘማች ቤተሰቦች በህብረተሰቡ ተሳትፎ በዘር ተሸፍኖ ከለማው 3ሺህ 476 ሄክታር መሬት ውስጥ ቀድሞ የደረሰ ከ2ሺህ ሄክታር በላይ ሰብል መሰብሰብ መቻሉን አስታውቀዋል።
በቀጣይም ቀሪውን ሰብል በመሰብሰብ የዘማች ቤተሰቦችን ለመደገፍና ለመንከባከብ እንደሚሰራ ተናግረዋል።
በደብረብርሀን ዩኒቨርስቲ የማህበረሰብ አገልግሎት ዳይሬክተር ዶክተር ካሳሁን በቀለ በበኩላቸው፤ የተቋሙን ማህበረሰብ በማስተባበር በባሶና ወራና እና በሲያደበርና ዋዩ ወረዳዎች አራት ሄክታር የሚሆን የዘማች ቤተሰብ የጤፍ፣ የስንዴና ገብስ ሰብል መሰብሰባቸውን ገልጸዋል።
የሲያደበርና ዋዩ ወረዳ ነዋሪ ወይዘሮ የሺሀረግ ማሞ በሰጡት አስተያየት፤ ባለቤቴ ሀገርን ከጠላት ለመታደግ መንግስት ያደረገውን ጥሪ ተቀብሎ በመዝመቱ ደስተኛ ነኝ ብለዋል።
የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ የጤፍ ሰብላቸውን አጭዶ በመሰብሰብና በመከመር ድጋፍ እንዳደረጉላቸው ገልጸዋል።
ባለቤታቸው ከዘመቱበት ዕለት ጀምሮ የአካባቢው ማህበረሰብ ተገቢውን ድጋፍ እያደረገላቸው መሆኑን የተናገሩት ደግሞ በባሶና ወራና ወረዳ አባሞቴ ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ አህተ ተክሌ ናቸው።
“ከዘርና አረም ጀምሮ የተደረገልኝ ድጋፍ የሚያስመሰግን ነው” ያሉት ወይዘሮ እህተ ፤አሁን ላይም አንድ ሄክታር መሬት የደረሰ የገብስ ሰብል ታጭዶ እንደተከመረላቸው አስረድተዋል።